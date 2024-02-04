В воскресенье, 4 февраля, «Палмейрас» и «Сан-Паулу» сыграют друг с другом в матче Суперкубка Бразилии. Игра пройдет на стадионе «Минейран» в Белу-Оризонти и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Палмейрас»

Команда Абела Феррейры пребывает в отличной игровой форме, и не проигрывает на протяжении девяти матчей кряду. В последних 5 матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

«Сан-Паулу»

У команды Тиаго Карпини беспроигрышная серия скромнее – 5 матчей:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд:

26.10.23 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: 5:0;

14.07.23 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: 1:2;

06.07.23 «Сан-Паулу» – «Палмейрас»: 1:0;

11.06.23 «Сан-Паулу» – «Палмейрас»: 0:2;

22.01.23 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: 0:0.

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Сан-Паулу»

«Палмейрас» пребывает в чуть более лучшей игровой форме, и наверняка команда сумеет выиграть предстоящую встречу. Наш прогноз – победа «Палмейраса» (2.18).