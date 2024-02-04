В воскресенье, 4 февраля, «Палмейрас» и «Сан-Паулу» сыграют друг с другом в матче Суперкубка Бразилии. Игра пройдет на стадионе «Минейран» в Белу-Оризонти и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Палмейрас»
Команда Абела Феррейры пребывает в отличной игровой форме, и не проигрывает на протяжении девяти матчей кряду. В последних 5 матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 31.01.24 «Ред Булл Брагантино» – «Палмейрас»: 0:1;
- 28.01.24 «Палмейрас» – «Сантос»: 2:1;
- 25.01.24 «Палмейрас» – «Интернасьонал Лимейра»: 3:2;
- 21.01.24 «Новоризонтино» – «Палмейрас»: 1:1;
- 07.12.23 «Крузейро» – «Палмейрас»: 1:1.
«Сан-Паулу»
У команды Тиаго Карпини беспроигрышная серия скромнее – 5 матчей:
- 31.01.24 «Коринтианс» – «Сан-Паулу»: 1:2;
- 27.01.24 «Сан-Паулу» – «Португеза Сан-Паулу»: 1:0;
- 24.01.24 «Мирасол» – «Сан-Паулу»: 1:1;
- 21.01.24 «Сан-Паулу» – «Санто Андре»: 3:1;
- 07.12.23 «Сан-Паулу» – «Фламенго»: 1:0.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 26.10.23 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: 5:0;
- 14.07.23 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: 1:2;
- 06.07.23 «Сан-Паулу» – «Палмейрас»: 1:0;
- 11.06.23 «Сан-Паулу» – «Палмейрас»: 0:2;
- 22.01.23 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: 0:0.
Прогноз на матч «Палмейрас» – «Сан-Паулу»
«Палмейрас» пребывает в чуть более лучшей игровой форме, и наверняка команда сумеет выиграть предстоящую встречу. Наш прогноз – победа «Палмейраса» (2.18).