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    • «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля

    «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля

    В воскресенье, 4 февраля, «Палмейрас» и «Сан-Паулу» сыграют друг с другом в матче Суперкубка Бразилии. Игра пройдет на стадионе «Минейран» в Белу-Оризонти и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Палмейрас»

    Команда Абела Феррейры пребывает в отличной игровой форме, и не проигрывает на протяжении девяти матчей кряду. В последних 5 матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    • 31.01.24 «Ред Булл Брагантино» – «Палмейрас»: 0:1;
    • 28.01.24 «Палмейрас» – «Сантос»: 2:1;
    • 25.01.24 «Палмейрас» – «Интернасьонал Лимейра»: 3:2;
    • 21.01.24 «Новоризонтино» – «Палмейрас»: 1:1;
    • 07.12.23 «Крузейро» – «Палмейрас»: 1:1.

    «Сан-Паулу»

    У команды Тиаго Карпини беспроигрышная серия скромнее – 5 матчей:

    • 31.01.24 «Коринтианс» – «Сан-Паулу»: 1:2;
    • 27.01.24 «Сан-Паулу» – «Португеза Сан-Паулу»: 1:0;
    • 24.01.24 «Мирасол» – «Сан-Паулу»: 1:1;
    • 21.01.24 «Сан-Паулу» – «Санто Андре»: 3:1;
    • 07.12.23 «Сан-Паулу» – «Фламенго»: 1:0.

    Личные встречи

    5 последних очных встреч команд:

    • 26.10.23 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: 5:0;
    • 14.07.23 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: 1:2;
    • 06.07.23 «Сан-Паулу» – «Палмейрас»: 1:0;
    • 11.06.23 «Сан-Паулу» – «Палмейрас»: 0:2;
    • 22.01.23 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»: 0:0.

    Прогноз на матч «Палмейрас» – «Сан-Паулу»

    «Палмейрас» пребывает в чуть более лучшей игровой форме, и наверняка команда сумеет выиграть предстоящую встречу. Наш прогноз – победа «Палмейраса» (2.18).

    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 12:51
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