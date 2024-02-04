4 февраля на «Ред Булл Арене» состоится матч 20 тура Бундеслиги. «Лейпциг» будет принимать столичный «Унион». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Лейпциг»

Команда Марко Розе попала в серьезный кризис и не побеждает четыре тура кряду. Такое развитие событий напрямую повлияло на то, что «Лейпциг» выпал из зоны Лиги чемпионов. Теперь хозяевам «Ред Булл» арены необходимо наверстывать упущенное.

«Унион»

Сменивший наставника «Унион» с горем пополам выбрался из зоны вылета и окопался на 15 строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Впрочем, берлинцев продолжает лихорадить и о выздоровлении пациента пока говорить рано.

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Лейпциг» – «Унион»

«Лейпцигу» пора собраться и перестать раздавать очки. Домашняя игра с аутсайдером – отменная возможность поправить свое положение. Рекомендованная ставка: победа «Лейпцига» с форой -1 (1,60).