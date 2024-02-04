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    • «Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля

    «Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля

    4 февраля на «Ред Булл Арене» состоится матч 20 тура Бундеслиги. «Лейпциг» будет принимать столичный «Унион». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

    «Лейпциг»

    Команда Марко Розе попала в серьезный кризис и не побеждает четыре тура кряду. Такое развитие событий напрямую повлияло на то, что «Лейпциг» выпал из зоны Лиги чемпионов. Теперь хозяевам «Ред Булл» арены необходимо наверстывать упущенное.

    «Унион»

    Сменивший наставника «Унион» с горем пополам выбрался из зоны вылета и окопался на 15 строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Впрочем, берлинцев продолжает лихорадить и о выздоровлении пациента пока говорить рано.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились такими исходами:

    • 03.09.2023 «Унион» – «Лейпциг» 0:3
    • 11.02.2023 «Лейпциг» – «Унион» 1:2
    • 20.08.2022 «Унион» – «Лейпциг» 2:1

    Прогноз на матч «Лейпциг» – «Унион»

    «Лейпцигу» пора собраться и перестать раздавать очки. Домашняя игра с аутсайдером – отменная возможность поправить свое положение. Рекомендованная ставка: победа «Лейпцига» с форой -1 (1,60).

    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 12:46
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