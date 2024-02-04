4 февраля на «Эмирейтс Стэдиум» в Северном Лондоне состоится игра 23 тура АПЛ. «Арсенал» будет принимать «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Арсенал»

В мид-уик «Арсенал» добыл трудовую победу в выездном поединке с «Ноттингем Форест» – 2:1. Успех позволил подопечным Микеля Артеты закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль», в свою очередь, устроил настоящее шоу в матче с «Челси». Команда Клоппа вынесла соперника 4:1, а могла забить и намного больше. Один Дарвин Нуньес умудрился четыре (!) раза попасть в каркас. Таким образом, «Ливерпуль» продолжает удерживать лидерство в английской Премьер-Лиге.

Личные встречи

Последние три очных матча команд завершились следующими исходами:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Ливерпуль»

Обе команды претендуют на чемпионство в АПЛ, а значит, ничья не особо устроит ни тех, ни других. Следовательно, соперникам придется идти вперед. Предлагаем заиграть ставку «тотал больше 2,5 голов» (1,67).