4 февраля на «Эмирейтс Стэдиум» в Северном Лондоне состоится игра 23 тура АПЛ. «Арсенал» будет принимать «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«Арсенал»
В мид-уик «Арсенал» добыл трудовую победу в выездном поединке с «Ноттингем Форест» – 2:1. Успех позволил подопечным Микеля Артеты закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль», в свою очередь, устроил настоящее шоу в матче с «Челси». Команда Клоппа вынесла соперника 4:1, а могла забить и намного больше. Один Дарвин Нуньес умудрился четыре (!) раза попасть в каркас. Таким образом, «Ливерпуль» продолжает удерживать лидерство в английской Премьер-Лиге.
Личные встречи
Последние три очных матча команд завершились следующими исходами:
- 07.01.2024 «Арсенал» – «Ливерпуль» 0:2
- 23.12.2023 «Ливерпуль» – «Арсенал» 1:1
- 09.04.2023 «Ливерпуль» – «Арсенал» 2:2
Прогноз на матч «Арсенал» – «Ливерпуль»
Обе команды претендуют на чемпионство в АПЛ, а значит, ничья не особо устроит ни тех, ни других. Следовательно, соперникам придется идти вперед. Предлагаем заиграть ставку «тотал больше 2,5 голов» (1,67).