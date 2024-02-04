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    • «Арсенал» – «Ливерпуль»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 4 февраля

    «Арсенал» – «Ливерпуль»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 4 февраля

    4 февраля на «Эмирейтс Стэдиум» в Северном Лондоне состоится игра 23 тура АПЛ. «Арсенал» будет принимать «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

    «Арсенал»

    В мид-уик «Арсенал» добыл трудовую победу в выездном поединке с «Ноттингем Форест» – 2:1. Успех позволил подопечным Микеля Артеты закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль», в свою очередь, устроил настоящее шоу в матче с «Челси». Команда Клоппа вынесла соперника 4:1, а могла забить и намного больше. Один Дарвин Нуньес умудрился четыре (!) раза попасть в каркас. Таким образом, «Ливерпуль» продолжает удерживать лидерство в английской Премьер-Лиге.

    Личные встречи

    Последние три очных матча команд завершились следующими исходами:

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Ливерпуль»

    Обе команды претендуют на чемпионство в АПЛ, а значит, ничья не особо устроит ни тех, ни других. Следовательно, соперникам придется идти вперед. Предлагаем заиграть ставку «тотал больше 2,5 голов» (1,67).

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 11:52
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