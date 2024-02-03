Кушанашвили назвал легионера, игравшего в РПЛ как «пьяный грузин»

Журналист Отар Кушанашвили выделил самого перехваленного игрока в истории РПЛ.

«Считаю, более перехваленного персонажа, чем Малком, в российском футболе не было. Ощущение, что об этом говорят те, кто смотрел какой-то другой чемпионат.

«На Малкоме держался весь российский футбол»? Да он играл как пьяный грузин. И вот это: «Мы не можем заменить его!». Игрок, как Далер Кузяев, который весь матч таскает на себе рояль – вот это ценность. А про Далера говорят два предложения. Зато орут: «Ушел Малком, в стране закончился смысл жизни!» – сказал Кушанашвили.