Кушанашвили назвал легионера, игравшего в РПЛ как «пьяный грузин»

Журналист Отар Кушанашвили выделил самого перехваленного игрока в истории РПЛ.
«Считаю, более перехваленного персонажа, чем Малком, в российском футболе не было. Ощущение, что об этом говорят те, кто смотрел какой-то другой чемпионат.
«На Малкоме держался весь российский футбол»? Да он играл как пьяный грузин. И вот это: «Мы не можем заменить его!». Игрок, как Далер Кузяев, который весь матч таскает на себе рояль – вот это ценность. А про Далера говорят два предложения. Зато орут: «Ушел Малком, в стране закончился смысл жизни!» – сказал Кушанашвили.
- «Зенит» продал Малкома в прошлом году «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро.
- Бразилец провел в РПЛ 4 года.
- У Малкома за «Зенит» 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.