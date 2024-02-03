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    • Кушанашвили назвал легионера, игравшего в РПЛ как «пьяный грузин»

    Кушанашвили назвал легионера, игравшего в РПЛ как «пьяный грузин»

    Журналист Отар Кушанашвили выделил самого перехваленного игрока в истории РПЛ.

    «Считаю, более перехваленного персонажа, чем Малком, в российском футболе не было. Ощущение, что об этом говорят те, кто смотрел какой-то другой чемпионат.

    «На Малкоме держался весь российский футбол»? Да он играл как пьяный грузин. И вот это: «Мы не можем заменить его!». Игрок, как Далер Кузяев, который весь матч таскает на себе рояль – вот это ценность. А про Далера говорят два предложения. Зато орут: «Ушел Малком, в стране закончился смысл жизни!» – сказал Кушанашвили.

    • «Зенит» продал Малкома в прошлом году «Аль-Хилялю» за 60 миллионов евро.
    • Бразилец провел в РПЛ 4 года.
    • У Малкома за «Зенит» 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    03.02.2024 23:39
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1706994857
    Рыбак рыбака видит издалека.
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    VVM1964
    1706995307
    КУКУнашвили - так было бы более соответствовать реальности... )))
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    fakeid
    1707001962
    кто орёт? хоть бы конкретные факты привёл этот спившийся грузин. адекватного человека кушанашвилей не назовут!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707030533
    Кукуха поехала у грузина. Никто и не ситал что на Малкоме держался футбол. Игрок отличный, топ для нашего чемпионата, делал результат и хорошо на нём Зенит заработал. Халк и Данни были более полезные для российского чемпионата. Гыгыгы
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    Айболид
    1707034985
    На "бомбе" нового говоруна нашли - замену Мостовому .
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