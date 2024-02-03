Глушаков ответил, кто сильнее – Семак или Абаскаль

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков сравнил тренерские ситуации Сергея Семака («Зенит») и Гильермо Абаскаля («Спартак»).
– Семак сильнее Абаскаля?
– Семак – хороший тренер, человек и игрок. Он работает в «Газпроме», у него большой карт-бланш на бюджеты, бразильцев и другой подбор футболистов в сравнении со «Спартаком».
– Способен ли Семак тренировать в Европе?
– Конечно, он тренирует клуб с высоким подбором игроков. Почему в Европе не сможет?
– Так себе результаты в Лиге чемпионов.
– В Европе тоже не фантики играют, там хорошие футболисты и даже лучше, чем в «Зените».
– Потянет ли Семак топ-5 лиг Европы?
– Если будет работать там, потянет, конечно. Сейчас это разговор в холостую – когда будет там, будем говорить.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- При нем команда не финишировала в РПЛ ниже 1-го места.
- Абаскаль в «Спартаке» полтора года.