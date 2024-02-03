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    Глушаков ответил, кто сильнее – Семак или Абаскаль

    Бывший игрок сборной России Денис Глушаков сравнил тренерские ситуации Сергея Семака («Зенит») и Гильермо Абаскаля («Спартак»).

    – Семак сильнее Абаскаля?

    – Семак – хороший тренер, человек и игрок. Он работает в «Газпроме», у него большой карт-бланш на бюджеты, бразильцев и другой подбор футболистов в сравнении со «Спартаком».

    – Способен ли Семак тренировать в Европе?

    – Конечно, он тренирует клуб с высоким подбором игроков. Почему в Европе не сможет?

    – Так себе результаты в Лиге чемпионов.

    – В Европе тоже не фантики играют, там хорошие футболисты и даже лучше, чем в «Зените».

    – Потянет ли Семак топ-5 лиг Европы?

    – Если будет работать там, потянет, конечно. Сейчас это разговор в холостую – когда будет там, будем говорить.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • При нем команда не финишировала в РПЛ ниже 1-го места.
    • Абаскаль в «Спартаке» полтора года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.02.2024 20:27
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Аvеngеr
    1706982792
    А где Глушаков говорит про Абаскаля? Админы вам бы только заголовок для срача создать..
    Ответить
    k611
    1706982962
    Заголовок не соответствует содержанию
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1706983544
    Глушаков дипломатично ушёл от сравнения тренеров, ни слова про Абаскаля, хотя провокация РосБо.мж-спорта налицо! такое впечатление, что журналистов стали набирать по объявлению в медиа-газпрёма)
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    NewLife
    1706983801
    Позор дешевому провокаторскому дерьму под названием РБ Спорт(
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706986608
    Сравнили профессионального футболиста и тренера с рыжим недоразумением! Гыгыгы
    Ответить
    aaaaahhhh
    1706987043
    Способен ли Семак тренировать в Европе? - Способен, но очень не долго:)))) - Он работает в «Газпроме», у него большой карт-бланш на бюджеты, бразильцев и другой подбор футболистов. - Вот и весь талант.
    Ответить
    DMитрий
    1706987954
    Глушаков ответил, только х.й знает на что... Ему бы работать в кол-центр какого-нибудь банка, с этими дурочками на телефоне. Им задаешь конкретный вопрос, они в ответ досконально расспросят кто ты и какого у тебя цвета трусы, возьмут паузу в 2 минуты и после пронесут такую пургу, что просто посылаешь их на х.й
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    Вомбат
    1706988444
    Самое удивительное, что Глушаков вообще стал отвечать. Вместо того, чтобы, не говоря ни слова, дать по сусалам журналисту.
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    VPERDIV SPARTAK
    1706991642
    Крючком вильнул свин)
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    VVM1964
    1706994540
    Не, ну а что- мнение "АВТОРИТЕТА" )))
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