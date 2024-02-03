Глушаков ответил, кто сильнее – Семак или Абаскаль

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков сравнил тренерские ситуации Сергея Семака («Зенит») и Гильермо Абаскаля («Спартак»).

– Семак сильнее Абаскаля?

– Семак – хороший тренер, человек и игрок. Он работает в «Газпроме», у него большой карт-бланш на бюджеты, бразильцев и другой подбор футболистов в сравнении со «Спартаком».

– Способен ли Семак тренировать в Европе?

– Конечно, он тренирует клуб с высоким подбором игроков. Почему в Европе не сможет?

– Так себе результаты в Лиге чемпионов.

– В Европе тоже не фантики играют, там хорошие футболисты и даже лучше, чем в «Зените».

– Потянет ли Семак топ-5 лиг Европы?

– Если будет работать там, потянет, конечно. Сейчас это разговор в холостую – когда будет там, будем говорить.