Николич назвал двух лучших футболистов России

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич не смог сформировать топ-3 лучших российских игроков на сегодняшний день.

44-летний серб твердо уверен только в кандидатурах Александра Головина и Алексея Миранчука.

«Топ-3 лучших футболиста России? Головин, Миранчук. Люблю Баринова, Смолова, не знаю, кого ещe назвать.

Да, есть ещe Кузяев и Захарян, но третье место пока свободно, есть много хороших игроков, но Головин и Миранчук точно», – сказал Николич.