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    Николич назвал двух лучших футболистов России

    Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич не смог сформировать топ-3 лучших российских игроков на сегодняшний день.

    44-летний серб твердо уверен только в кандидатурах Александра Головина и Алексея Миранчука.

    «Топ-3 лучших футболиста России? Головин, Миранчук. Люблю Баринова, Смолова, не знаю, кого ещe назвать.

    Да, есть ещe Кузяев и Захарян, но третье место пока свободно, есть много хороших игроков, но Головин и Миранчук точно», – сказал Николич.

    • Головин в «Монако» с 2018 года, в этом сезоне он провел 18 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • Миранчук в «Аталанте» с 2020 года, его статистика в сезоне-2023/24 – 3+5 в 18 играх.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    03.02.2024 16:41
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    Комментарии (6)
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    neim
    1706968904
    Так он больше ни кого и не знает.
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    Krics
    1706969623
    А хде пи*дорские россияне,ихмо.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1706991432
    Из народных никого) странно
    Ответить
    СпорЦмен
    1706993989
    Скоро Круговой на 1 месте будет!
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