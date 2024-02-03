Николич назвал двух лучших футболистов России

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич не смог сформировать топ-3 лучших российских игроков на сегодняшний день.
44-летний серб твердо уверен только в кандидатурах Александра Головина и Алексея Миранчука.
«Топ-3 лучших футболиста России? Головин, Миранчук. Люблю Баринова, Смолова, не знаю, кого ещe назвать.
Да, есть ещe Кузяев и Захарян, но третье место пока свободно, есть много хороших игроков, но Головин и Миранчук точно», – сказал Николич.
- Головин в «Монако» с 2018 года, в этом сезоне он провел 18 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- Миранчук в «Аталанте» с 2020 года, его статистика в сезоне-2023/24 – 3+5 в 18 играх.