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    Азар ответил, считает ли он ошибкой свой переход в «Реал»

    Эден Азар рассказал, сожалеет ли он о трансфере из «Челси» в «Реал» в 2019 году.

    «Я с детства следил за Зиданом, за «Сантьяго Бернабеу», за сливочной футболкой. «Реал» – особенный клуб. У них есть очарование, которого нет у других.

    Однако, думаю, что я не совсем подходил команде. Этот клуб немного тщеславный, а я не такой. Даже стиль игры мне не подходил, если сравнивать с предыдущими клубами.

    Но это была моя мечта. Я не мог завершить карьеру, не сыграв за «Реал», – заявил Азар.

    • Бельгиец закончил карьеру в октябре.
    • Он ушел из профессионального спорта в 32 года.
    • «Реал» был последним клубом Азара: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

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    Источник: L’Equipe

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    03.02.2024 16:04
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    Комментарии (2)
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    _lubitel_
    1706973084
    "Тщеславный"...
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    momwig_
    1706973651
    Либо Азар либо переводчик не знает значения слова "тщеславие". Так-то из того, что он наговорил в этом вью, он сам им страдает, на всю голову.
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