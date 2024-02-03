Азар ответил, считает ли он ошибкой свой переход в «Реал»

Эден Азар рассказал, сожалеет ли он о трансфере из «Челси» в «Реал» в 2019 году.

«Я с детства следил за Зиданом, за «Сантьяго Бернабеу», за сливочной футболкой. «Реал» – особенный клуб. У них есть очарование, которого нет у других.

Однако, думаю, что я не совсем подходил команде. Этот клуб немного тщеславный, а я не такой. Даже стиль игры мне не подходил, если сравнивать с предыдущими клубами.

Но это была моя мечта. Я не мог завершить карьеру, не сыграв за «Реал», – заявил Азар.