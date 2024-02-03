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    Николич оценил вероятность своего возвращения в Россию

    Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич уверен, что еще поработает в РПЛ.

    «Был ли интерес со стороны «Динамо» или других команд РПЛ? Где была правда и если была правда, мы никогда не узнаем. Если что-то случится, то вы обязательно узнаете.

    Все знают, что я чувствовал себя отлично в Москве и России. У меня осталось там очень много друзей и хороших впечатлений, горжусь этим.

    Сто процентов, что в один день я вновь буду работать в России. Когда? Не знаю, возможно, через три месяца или через три года. Никто не может сказать. Точно могу сказать, что у меня есть желание ещe раз поработать в России», – сказал 44-летний серб.

    • Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
    • Под его руководством команда выиграла Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.02.2024 15:00
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