Николич оценил вероятность своего возвращения в Россию

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич уверен, что еще поработает в РПЛ.

«Был ли интерес со стороны «Динамо» или других команд РПЛ? Где была правда и если была правда, мы никогда не узнаем. Если что-то случится, то вы обязательно узнаете.

Все знают, что я чувствовал себя отлично в Москве и России. У меня осталось там очень много друзей и хороших впечатлений, горжусь этим.

Сто процентов, что в один день я вновь буду работать в России. Когда? Не знаю, возможно, через три месяца или через три года. Никто не может сказать. Точно могу сказать, что у меня есть желание ещe раз поработать в России», – сказал 44-летний серб.