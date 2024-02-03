Азар назвал единственного футболиста, который сильнее его на индивидуальном уровне

Эден Азар высоко оценил свой индивидуальный уровень мастерства.
По мнению бельгийца, сильнее него был только Лионель Месси.
«Были ли игроки, которых я считал сильнее себя? Индивидуально, наверное, только Месси.
У Криштиану больше достижений, чем у меня, но, с точки зрения чистого футбола, честно, он не лучше», – сказал Азар.
- Бельгиец закончил карьеру в октябре.
- Он ушел из профессионального спорта в 32 года.
- Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.
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