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    • Азар назвал единственного футболиста, который сильнее его на индивидуальном уровне

    Азар назвал единственного футболиста, который сильнее его на индивидуальном уровне

    Эден Азар высоко оценил свой индивидуальный уровень мастерства.

    По мнению бельгийца, сильнее него был только Лионель Месси.

    «Были ли игроки, которых я считал сильнее себя? Индивидуально, наверное, только Месси.

    У Криштиану больше достижений, чем у меня, но, с точки зрения чистого футбола, честно, он не лучше», – сказал Азар.

    • Бельгиец закончил карьеру в октябре.
    • Он ушел из профессионального спорта в 32 года.
    • Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: L’Equipe

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    03.02.2024 14:32
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    Комментарии (9)
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    momwig_
    1706961287
    Так оно и было видно - выходил и рвал просто всех вокруг. Потому в Реал Мадриде редко выпускали - а то увлекался и начинал рвать ещё и своих. Зверь. Скромничает, Месси с ним и рядом на полке не стоял.
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    СпорЦмен
    1706961453
    Когда на эту тему начнёт выступать Мостовой, позовите меня. :)))
    Ответить
    Benifacto
    1706965051
    клоун
    Ответить
    Юрий Кукуруза
    1706968205
    Только что Месси звонил, сказал что он тоже хуже тебя!!!
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    Snek
    1706970597
    Он просто про Дзюбу забыл. Так-то его надо спрашивать сначала. Я думаю, что он лучше всех будет, по крайней мере по его версии.
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    Axe111
    1706976438
    Пфф
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