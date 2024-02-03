Азар: «Я бы сгорел, если бы жил как Роналду»

Эден Азар рассказал, почему не отличался образцовым профессионализмом в ходе карьеры.

Футболист закончил в октябре.

Он ушел из профессионального спорта в 32 года.

Последним клубом Азара был «Реал»: 76 матчей, 7 голов, 12 ассистов.

«Хотел бы я обладать другим менталитетом? Нет. Тогда это был бы не я.

Если бы я жил как Криштиану Роналду, то сгорел бы. Час в холодной ванной после матча – нет. Оставьте меня в покое, я хочу провести время с друзьями, поехать домой, сыграть в карты, выпить пива. Я играл с детьми в саду по два часа, и это было моим восстановлением.

Когда ты хорош, то делаешь на поле все, что хочешь. Я всегда начинал с этого принципа. Я управлял собой. Я не ходил в зал каждые три дня, не тратил по три часа на физиотерапию, чтобы восстановиться. Но я делал разницу. А от игрока только это и требуется», – заявил Азар.