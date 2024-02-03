Мамаев ответил, общается ли он с Кокориным

Павел Мамаев рассказал про общение с Александром Кокориным.

«С Кокориным на связи», – заявил бывший футболист.

В ответ на вопрос о приглашении форварда «Ариса» в свою академию в Дубае Мамаев призвал не форсировать события.

«Подождите с приглашением в мою академию, ему ещe долго играть и играть», – добавил Павел.

Мамаев закончил карьеру год назад.

Кокорин в этом сезоне провел за «Арис» 20 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Несколько лет назад футболисты вместе сидели в тюрьме.

Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!