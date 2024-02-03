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    Мамаев ответил, общается ли он с Кокориным

    Павел Мамаев рассказал про общение с Александром Кокориным.

    «С Кокориным на связи», – заявил бывший футболист.

    В ответ на вопрос о приглашении форварда «Ариса» в свою академию в Дубае Мамаев призвал не форсировать события.

    «Подождите с приглашением в мою академию, ему ещe долго играть и играть», – добавил Павел.

    • Мамаев закончил карьеру год назад.
    • Кокорин в этом сезоне провел за «Арис» 20 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
    • Несколько лет назад футболисты вместе сидели в тюрьме.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.02.2024 09:40
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    Комментарии (3)
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    PooK-BARSUK
    1706946038
    Стул в студию))))
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    TIMOTHY
    1706946127
    Дружба она такая! На связи
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