Президент «Барселоны» уличил «Реал» в «неприемлемом цинизме»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недоволен юридическими действиями «Реала» в отношении каталонского клуба.
«Мадрид ведeт себя плохо, он проявляет неприемлемый цинизм. Судья Хоакин Агирре продлил судебный процесс по делу Негрейры из-за просьбы «Реала».
Они не могут ничего найти уже на протяжении года. Было доказано, что мы не покупали арбитров, продление сроков расследования имеет предел.
До этого мадридский «Реал» контролировал председателей судей в течение 70 лет, но мы не говорим об этом.
То, что делает телевидение «Реала» – это позор. Если у них есть порядочность, то я не понимаю, как они могут заниматься подобным. Судейский комитет, федерация должны действовать», – считает Лапорта.
- «Барса» идет на 3-м месте в таблице Примеры с 47 очками в 22 турах.
- «Реал» лидирует в чемпионате, опережая каталонцев на 10 баллов.