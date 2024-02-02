Президент «Барселоны» уличил «Реал» в «неприемлемом цинизме»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недоволен юридическими действиями «Реала» в отношении каталонского клуба.

«Мадрид ведeт себя плохо, он проявляет неприемлемый цинизм. Судья Хоакин Агирре продлил судебный процесс по делу Негрейры из-за просьбы «Реала».

Они не могут ничего найти уже на протяжении года. Было доказано, что мы не покупали арбитров, продление сроков расследования имеет предел.

До этого мадридский «Реал» контролировал председателей судей в течение 70 лет, но мы не говорим об этом.

То, что делает телевидение «Реала» – это позор. Если у них есть порядочность, то я не понимаю, как они могут заниматься подобным. Судейский комитет, федерация должны действовать», – считает Лапорта.