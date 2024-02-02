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    • Президент «Барселоны» уличил «Реал» в «неприемлемом цинизме»

    Президент «Барселоны» уличил «Реал» в «неприемлемом цинизме»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недоволен юридическими действиями «Реала» в отношении каталонского клуба.

    «Мадрид ведeт себя плохо, он проявляет неприемлемый цинизм. Судья Хоакин Агирре продлил судебный процесс по делу Негрейры из-за просьбы «Реала».

    Они не могут ничего найти уже на протяжении года. Было доказано, что мы не покупали арбитров, продление сроков расследования имеет предел.

    До этого мадридский «Реал» контролировал председателей судей в течение 70 лет, но мы не говорим об этом.

    То, что делает телевидение «Реала» – это позор. Если у них есть порядочность, то я не понимаю, как они могут заниматься подобным. Судейский комитет, федерация должны действовать», – считает Лапорта.

    • «Барса» идет на 3-м месте в таблице Примеры с 47 очками в 22 турах.
    • «Реал» лидирует в чемпионате, опережая каталонцев на 10 баллов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    02.02.2024 21:44
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