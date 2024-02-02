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    • В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов

    В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев дал комментарий в ответ на скандальное заявление киевского «Динамо».

    • Украинский клуб призвал не играть с командами из России даже товарищеские матчи.
    • Динамовцы выступили против встречи «Факела» и «Ордабасы» из Казахстана.

    «Команда киевского «Динамо» является известной и уважаемой среди украинских болельщиков, в своe время еe любили и в СССР, даже в России у неe были свои поклонники, поэтому удивительно слышать такое.

    Думаю, что это заявление идeт в первую очередь от руководителей, а не от спортсменов. Мы прекрасно понимаем, что футболистам есть чем заняться, они сконцентрированы на тренировках и матчах. Отвлекаться на такое политическое заявление им ни к чему.

    Конечно же, это руководство клуба подготовило данную позицию. Но что им ещe остаeтся, когда всe, что касается спорта на Украине, находится под жeстким политическим прессингом и цензурой?

    Заученные статьи и чeткие тексты, отступление от которых сейчас невозможно. К сожалению, это факт. Надеюсь, что коллегам по спортивному цеху это не нравится, но они просто заложники ситуации», – сказал Свищев.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: RT

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    02.02.2024 19:59
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    Комментарии (21)
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    BRO_football
    1706901419
    Да плевать вообще что там призывает киевское Динамо. Уже даже УЕФА перестал реагировать на все письма и протесты украинской федерации футбола.
    Ответить
    Красногвардейчик
    1706902119
    А мне вот интересно, они откажутся вылетать из аэропорта Анталья, если пару часов до этого, из этого аэропорта вылетит кто то из наших клубов? В штаны сделают, но туалетом не станут пользоваться?
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    inzek
    1706918181
    нормальные спортсмены такого не скажут. сказали за них, а они подписались. ибо нужна любая ПЭРЭМОГА
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    Чистоспорт
    1706940141
    На самом-то деле футболистам Динамо (К) очень нравится, когда кто-то забывает - кто именно убивает жителей Украины.
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    СпорЦмен
    1706942034
    Бендере, лучше сейчас, на фоне Израиля, как опоссумы, из ледникового периода, мертвыми притворится.
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    Иван-Попович-google
    1706974941
    Заученные тексты как раз от таких псевдопарламентариев. В Украине гибнут люди, виновник сидит в центре столицы и типа правит. Холопы лижут ему одно место. Нужно гнать сцаной тряпкой "царя", и только потом, может быть через время, росспорт примут в мировую семью.
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