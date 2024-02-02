В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев дал комментарий в ответ на скандальное заявление киевского «Динамо».

Украинский клуб призвал не играть с командами из России даже товарищеские матчи.

Динамовцы выступили против встречи «Факела» и «Ордабасы» из Казахстана.

«Команда киевского «Динамо» является известной и уважаемой среди украинских болельщиков, в своe время еe любили и в СССР, даже в России у неe были свои поклонники, поэтому удивительно слышать такое.

Думаю, что это заявление идeт в первую очередь от руководителей, а не от спортсменов. Мы прекрасно понимаем, что футболистам есть чем заняться, они сконцентрированы на тренировках и матчах. Отвлекаться на такое политическое заявление им ни к чему.

Конечно же, это руководство клуба подготовило данную позицию. Но что им ещe остаeтся, когда всe, что касается спорта на Украине, находится под жeстким политическим прессингом и цензурой?

Заученные статьи и чeткие тексты, отступление от которых сейчас невозможно. К сожалению, это факт. Надеюсь, что коллегам по спортивному цеху это не нравится, но они просто заложники ситуации», – сказал Свищев.

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