Павлюченко сделал выбор между АПЛ и Саудовской Аравией

Роман Павлюченко ответил, согласился бы он променять опыт в АПЛ на Саудовскую Аравию за большие деньги.

Экс-форвард сборной России поиграл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.

В 2022-м он закончил профессиональную карьеру и сейчас выступает в Медиалиге.

«Я понимаю футболистов, которым 33-35 лет, как Криштиану Роналду, которые едут заработать деньги. А когда уезжают в 20-25 лет...

Он молодой футболист, ему расти надо, а он начинает зарабатывать деньги. Это ненормально. Все воспринимают Саудовскую Аравию как деньги.

Как там футбол развивается? Одно дело, если бы там школы открывались, а там звeзды играют за большие деньги.

Например, если бы меня звали и в «Тоттенхэм» и в Саудовскую Аравию с зарплатой в пять раз больше, я бы не поехал туда. Понимал бы, что год-два и всe закончится. А если в Англию поехать – это я вырасту как футболист и продолжу карьеру в дальнейшем.

Фабио Каннаваро поехал в ОАЭ и через год закончил, потому что невозможно выходить в +50 на тренировках, совсем немного побыл там. А ехал он туда как чемпион мира», – сказал Павлюченко.