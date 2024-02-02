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    Павлюченко сделал выбор между АПЛ и Саудовской Аравией

    Роман Павлюченко ответил, согласился бы он променять опыт в АПЛ на Саудовскую Аравию за большие деньги.

    • Экс-форвард сборной России поиграл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
    • В 2022-м он закончил профессиональную карьеру и сейчас выступает в Медиалиге.

    «Я понимаю футболистов, которым 33-35 лет, как Криштиану Роналду, которые едут заработать деньги. А когда уезжают в 20-25 лет...

    Он молодой футболист, ему расти надо, а он начинает зарабатывать деньги. Это ненормально. Все воспринимают Саудовскую Аравию как деньги.

    Как там футбол развивается? Одно дело, если бы там школы открывались, а там звeзды играют за большие деньги.

    Например, если бы меня звали и в «Тоттенхэм» и в Саудовскую Аравию с зарплатой в пять раз больше, я бы не поехал туда. Понимал бы, что год-два и всe закончится. А если в Англию поехать – это я вырасту как футболист и продолжу карьеру в дальнейшем.

    Фабио Каннаваро поехал в ОАЭ и через год закончил, потому что невозможно выходить в +50 на тренировках, совсем немного побыл там. А ехал он туда как чемпион мира», – сказал Павлюченко.

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    Источник: Legalbet

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    02.02.2024 19:19
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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1706891820
    Каждый сам выбирает.Кому то деньги важнее.
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