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    • Петржела ответил на обвинения Быстрова в покупке «левых» футболистов для «Зенита»

    Петржела ответил на обвинения Быстрова в покупке «левых» футболистов для «Зенита»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на критику Владимира Быстрова в свой адрес.

    По словам бывшего футболиста, чех «сунулся туда, куда не следовало», имея в виду покупку «левых» игроков и заработок на сборах.

    «Полнейший бред! Может, он был недоволен своим положением в «Зените», поэтому у него такой негатив ко мне.

    Совершенно не хочется обсуждать его слова. Возможно, у него осталась злость на меня за что-то. Я не обижаюсь, просто не понимаю, зачем говорить такие слова, когда такого не было», – ответил Петржела на обвинения.

    • Петржела был главным тренером «Зенита» в 2002–2006 годах.
    • В 2003-м он привел команду к серебряным медалям чемпионата России.

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    Источник: Sport24

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    02.02.2024 14:47
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1706875639
    Одно дерьмо невразумительно проблеяло другому.
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    Cleaner
    1706880205
    Петржела Быстрову: - Сам дурак!!!
    Ответить
    Бобссон
    1706885451
    Кинцл, Несвадьба,Пошкус. Кто про них помнит. Доля правды в словах Быстрова есть.
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    Номэд
    1706889024
    Как в народе говорят: вшивые бранятся, только тешатся.
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