Петржела ответил на обвинения Быстрова в покупке «левых» футболистов для «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на критику Владимира Быстрова в свой адрес.

По словам бывшего футболиста, чех «сунулся туда, куда не следовало», имея в виду покупку «левых» игроков и заработок на сборах.

«Полнейший бред! Может, он был недоволен своим положением в «Зените», поэтому у него такой негатив ко мне.

Совершенно не хочется обсуждать его слова. Возможно, у него осталась злость на меня за что-то. Я не обижаюсь, просто не понимаю, зачем говорить такие слова, когда такого не было», – ответил Петржела на обвинения.