Петржела ответил на обвинения Быстрова в покупке «левых» футболистов для «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на критику Владимира Быстрова в свой адрес.
По словам бывшего футболиста, чех «сунулся туда, куда не следовало», имея в виду покупку «левых» игроков и заработок на сборах.
«Полнейший бред! Может, он был недоволен своим положением в «Зените», поэтому у него такой негатив ко мне.
Совершенно не хочется обсуждать его слова. Возможно, у него осталась злость на меня за что-то. Я не обижаюсь, просто не понимаю, зачем говорить такие слова, когда такого не было», – ответил Петржела на обвинения.
- Петржела был главным тренером «Зенита» в 2002–2006 годах.
- В 2003-м он привел команду к серебряным медалям чемпионата России.