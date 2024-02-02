Быстров – о Петржеле в «Зените»: «Сунулся туда, куда не следовало»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал об игре за петербургскую команду под руководством Властимила Петржелы.

«Чеху удалось раскрепостить ребят. Было мало теории – просто выходили и получали удовольствие от футбола. Знали, куда бежать, где подать и хозяйничали на каждом миллиметре поля. И все это мы познали еще с системы Морозова – каждый знал свой маневр. Петржела ничего особенного не вкладывал. Мы сами договаривались в раздевалке и… бежали.

Почему у него не пошло дальше в «Зените»? Здесь все понятно: начал заниматься бизнесом и покупать «левых» футболистов. Зарабатывал на сборах и еще на чем-то. Вместо того чтобы тренировать. Как только он сунулся туда, куда не следовало, все пошло наперекосяк. То, что футболист – «левый», все равно видно на поле», – сказал Быстров.