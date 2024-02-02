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    • Быстров – о Петржеле в «Зените»: «Сунулся туда, куда не следовало»

    Быстров – о Петржеле в «Зените»: «Сунулся туда, куда не следовало»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал об игре за петербургскую команду под руководством Властимила Петржелы.

    «Чеху удалось раскрепостить ребят. Было мало теории – просто выходили и получали удовольствие от футбола. Знали, куда бежать, где подать и хозяйничали на каждом миллиметре поля. И все это мы познали еще с системы Морозова – каждый знал свой маневр. Петржела ничего особенного не вкладывал. Мы сами договаривались в раздевалке и… бежали.

    Почему у него не пошло дальше в «Зените»? Здесь все понятно: начал заниматься бизнесом и покупать «левых» футболистов. Зарабатывал на сборах и еще на чем-то. Вместо того чтобы тренировать. Как только он сунулся туда, куда не следовало, все пошло наперекосяк. То, что футболист – «левый», все равно видно на поле», – сказал Быстров.

    • Петржела был главным тренером «Зенита» в 2002–2006 годах.
    • В 2003 году он привел клуб к серебряным медалям чемпионата России.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    02.02.2024 09:50
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    Комментарии (7)
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    JTherry
    1706857182
    "Зарабатывал на сборах и еще на чем-то..." Володька, тебе не понять душу игрока, который готов на всё, лишь бы сделать ставку на рулетке... теперь жди ответки от Властимила...)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706857747
    С чехом Зенит весело играл. Кержаков и Аршавин тогда феерили. Гыгыгы
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    welmerd
    1706857856
    Пpoгнозы на футбoл - leobets.ru
    Ответить
    Cleaner
    1706861688
    Перебежчик туда-сюда Вова Быстров про "сунулся не туда" решил поговорить? Ну ржу ни могу!!!...)))
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    Цугундeр
    1706873874
    Единственное здравое , что слышал в этой жизни от Володьки.))
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