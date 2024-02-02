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    • «Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля

    «Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля

    3 февраля на «Европа-Парк Штадион» во Фрайбурге состоится матч 20 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

    «Фрайбург»

    Команда Кристиана Штрайха расположилась на 7 строчке в таблице чемпионата Германии и пытается вернуться в зону еврокубков. Отставание от шестого места составляет всего лишь три очка. При этом «Фрайбург» очень хорош на своем поле. Последнее поражение в родных стенах в рамках Бундеслиги датировано 16 сентября.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» претендует на долгожданное возвращение в Лигу чемпионов. Сейчас подопечные Себастьяна Хeнесса занимают третье место в БЛ. При этом важно отметить, что «Штутгарту» удалось удержать бомбардира Серу Гирасси, на которого было немало претендентов в зимнее трансферное окно.

    Личные встречи

    Последние три поединка команд завершились такими исходами:

    • 02.09.2023 «Штутгарт» – «Фрайбург» 5:0
    • 11.02.2023 «Фрайбург» – «Штутгарт» 2:1
    • 20.08.2022 «Штутгарт» – «Фрайбург» 0:1

    Прогноз на матч «Фрайбург» – «Штутгарт»

    Во Фрайбурге состоится противостояния двух примерно равных по силе команд. Предлагаем попытать удачу и выбрать ставку на ничейный исход (3,80).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 13:42
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