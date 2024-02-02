3 февраля на «Европа-Парк Штадион» во Фрайбурге состоится матч 20 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
«Фрайбург»
Команда Кристиана Штрайха расположилась на 7 строчке в таблице чемпионата Германии и пытается вернуться в зону еврокубков. Отставание от шестого места составляет всего лишь три очка. При этом «Фрайбург» очень хорош на своем поле. Последнее поражение в родных стенах в рамках Бундеслиги датировано 16 сентября.
«Штутгарт»
«Штутгарт» претендует на долгожданное возвращение в Лигу чемпионов. Сейчас подопечные Себастьяна Хeнесса занимают третье место в БЛ. При этом важно отметить, что «Штутгарту» удалось удержать бомбардира Серу Гирасси, на которого было немало претендентов в зимнее трансферное окно.
Личные встречи
Последние три поединка команд завершились такими исходами:
- 02.09.2023 «Штутгарт» – «Фрайбург» 5:0
- 11.02.2023 «Фрайбург» – «Штутгарт» 2:1
- 20.08.2022 «Штутгарт» – «Фрайбург» 0:1
Прогноз на матч «Фрайбург» – «Штутгарт»
Во Фрайбурге состоится противостояния двух примерно равных по силе команд. Предлагаем попытать удачу и выбрать ставку на ничейный исход (3,80).