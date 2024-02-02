Юшин перешел из «Урала» в клуб Первой лиги

Нападающий Александр Юшин перешел из «Урала» в «Родину».

Форвард провел в екатеринбургском клубе два года. За это время он сыграл за «Урал» 62 матча и забил 8 мячей.

«Юшин – один из самых эффективных футболистов в атаке в нынешнем сезоне РПЛ. Кроме того, в сезоне-2021/22 ФНЛ Александр занял второе место в гонке бомбардиров, он забил 18 голов в 25 турах.

У Александра хороший удар с обеих ног и большая работоспособность на поле. Футболист активен в прессинге, умеет улучшить позицию перед ударом и быстро работает с мячом», – говорится в сообщении «Родины».