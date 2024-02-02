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    Юшин перешел из «Урала» в клуб Первой лиги

    Нападающий Александр Юшин перешел из «Урала» в «Родину».

    Форвард провел в екатеринбургском клубе два года. За это время он сыграл за «Урал» 62 матча и забил 8 мячей.

    «Юшин – один из самых эффективных футболистов в атаке в нынешнем сезоне РПЛ. Кроме того, в сезоне-2021/22 ФНЛ Александр занял второе место в гонке бомбардиров, он забил 18 голов в 25 турах.

    У Александра хороший удар с обеих ног и большая работоспособность на поле. Футболист активен в прессинге, умеет улучшить позицию перед ударом и быстро работает с мячом», – говорится в сообщении «Родины».

    • В текущем сезоне на счету 28-летнего Юшина 13 встреч, 1 гол и 1 передача.
    • В сентябре 2023 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Катара.

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    Источник: страница «Родины» в соцсети VK

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    02.02.2024 13:33
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