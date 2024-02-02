Шалимов сравнил игру клубов-лидеров РПЛ с командами Гвардиолы

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов отметил, что не видит у ведущих российских команд ярко выраженных идей в игре.

«Сейчас три первых места в таблице занимают Ивич, Семак и Личка. Но вот даже у них, честно, я не вижу ярко выраженных идей. От игры к игре идут изменения по схеме, по функционалу крайних нападающих в зависимости от соперника.

Есть конкретная игра, и ее нужно выиграть. Это тактические вещи, которые видимы. Но подготовка команды, психологические моменты всегда остаются за кадром. Мы никогда не узнаем, что происходит в раздевалке у того же «Краснодара» или «Зенита». А там огромная работа проходит.

Если взять первую тройку, плюс «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, я не вижу четкого направления, как в командах Гвардиолы. Всегда есть какая-то гибкость, кроме ЦСКА Федотова, кто-то где-то по ходу перестраивается. Все идут от игры к игре.

На первый взгляд фраза банальная, но на самом деле это не так. Потому что соперники разные, важно место в таблице и прочие нюансы. Опять-таки, повторюсь: так не только у нас. Сегодня плюс-минус везде все одинаково», – сказал Шалимов.