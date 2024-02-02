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    • Шалимов сравнил игру клубов-лидеров РПЛ с командами Гвардиолы

    Шалимов сравнил игру клубов-лидеров РПЛ с командами Гвардиолы

    Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов отметил, что не видит у ведущих российских команд ярко выраженных идей в игре.

    «Сейчас три первых места в таблице занимают Ивич, Семак и Личка. Но вот даже у них, честно, я не вижу ярко выраженных идей. От игры к игре идут изменения по схеме, по функционалу крайних нападающих в зависимости от соперника.

    Есть конкретная игра, и ее нужно выиграть. Это тактические вещи, которые видимы. Но подготовка команды, психологические моменты всегда остаются за кадром. Мы никогда не узнаем, что происходит в раздевалке у того же «Краснодара» или «Зенита». А там огромная работа проходит.

    Если взять первую тройку, плюс «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, я не вижу четкого направления, как в командах Гвардиолы. Всегда есть какая-то гибкость, кроме ЦСКА Федотова, кто-то где-то по ходу перестраивается. Все идут от игры к игре.

    На первый взгляд фраза банальная, но на самом деле это не так. Потому что соперники разные, важно место в таблице и прочие нюансы. Опять-таки, повторюсь: так не только у нас. Сегодня плюс-минус везде все одинаково», – сказал Шалимов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.02.2024 13:08
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    Комментарии (8)
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    VGreen
    1706869276
    Гвардиола возглавлял Реал? Вот это да!
    Ответить
    GreyDM
    1706870554
    Я надеюсь в Мадриде, и тем более в Барселоне этот сайт никто не читает, а то проклянут вас .
    Ответить
    fakeid
    1706870845
    про реал троллинг со стороны автора, что ли?)
    Ответить
    TIMOTHY
    1706874461
    Норм начало,тренер пяти клубов)) Шалимов самое бездарище тренерское,ну к нему можно прилепить ещё Хохлова,Семшова....
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    bset
    1706875861
    Да, Федотов, конечно, красавчик, но есть нюанс. Где результат?
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    sined1951
    1706876244
    Гвардиола тренировал и тренирует команды, где собраны одни из лучших мировых звезд футбола и сравнивать игру наших команд с этими командами нетактично. Это выглядит просто как словесный треп.
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