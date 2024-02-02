Агент Абаскаля высказался об интересе к тренеру со стороны европейских клубов

Агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер высказался об интересе к специалисту других команд.

«Интерес европейских клубов – это нормальная динамика рынка, но мы ни с кем не разговариваем, потому что Абаскаль находится в «Спартаке» и поддерживает идею долгосрочного проекта.

Абаскаль уже 18 месяцев отлично работает в «Спартаке», и вместе с владельцами «Лукойла» они строят важный и очень перспективный долгосрочный проект», – сказал Мешедер.