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    • Агент Абаскаля высказался об интересе к тренеру со стороны европейских клубов

    Агент Абаскаля высказался об интересе к тренеру со стороны европейских клубов

    Агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер высказался об интересе к специалисту других команд.

    «Интерес европейских клубов – это нормальная динамика рынка, но мы ни с кем не разговариваем, потому что Абаскаль находится в «Спартаке» и поддерживает идею долгосрочного проекта.

    Абаскаль уже 18 месяцев отлично работает в «Спартаке», и вместе с владельцами «Лукойла» они строят важный и очень перспективный долгосрочный проект», – сказал Мешедер.

    • Ранее сообщалось, что 34-летний специалист может возглавить испанский «Кадис», однако позже на этот пост был назначен Маурисио Пеллегрино.
    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают 5 место, набрав 30 очков.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    02.02.2024 12:03
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