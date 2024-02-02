Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Фиорентина», 23-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лечче»: Фальконе, Галло, Понграчич, Башкиротто, Жандре, Уден, Каба, Рамадани, Гонсалес, Альмквист, Крстович.

Главный тренер: Роберто Д'Аверса

«Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Лукас, Раньери, Кайоде, Мандрагора, Брекало, Дункан, Бонавентура, Иконе, Белтран.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Фиорентина»