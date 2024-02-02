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    • «Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

    «Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Фиорентина», 23-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лечче»: Фальконе, Галло, Понграчич, Башкиротто, Жандре, Уден, Каба, Рамадани, Гонсалес, Альмквист, Крстович.

    Главный тренер: Роберто Д'Аверса

    «Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Лукас, Раньери, Кайоде, Мандрагора, Брекало, Дункан, Бонавентура, Иконе, Белтран.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Фиорентина»

    «Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 11:35
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