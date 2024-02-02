В пятницу вечером, 2 февраля, «Лечче» будет принимать «Фиорентину» в рамках 22 тура итальянской Серии А. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

«Лечче»

Подопечные Роберто Д’Аверсы очень достойно начали кампанию 2023/2024, но после стартовых туров быстро посыпались и в итоге откатились на 14 место в турнирной таблице. В итальянских СМИ активно пишут о том, что совсем скоро команда может поменять тренера.

«Фиорентина»

«Фиорентина» напротив не просто ведет борьбу за место в еврокубках, но и вовсе претендует на попадание в Лигу чемпионов. Амбициозный хозяин флорентийского клуба Рокко Комиссо хочет видеть свою команду в элитном соревновании и не стесняется инвестировать деньги в усиление состава.

Личные встречи

Последние три очных противостояния «Лечче» и «Фиорентины» завершились следующим образом:

27.08.2023 «Фиорентина» – «Лечче» 2:2

19.03.2023 «Фиорентина» – «Лечче» 1:0

17.10.2022 «Лечче» – «Фиорентина» 1:1

Прогноз на матч «Лечче» – «Фиорентина»

В прошлом туре «Фиорентина» упустила массу возможностей расписаться в воротах «Интера» (0:1). Считаем, что сейчас подопечные Винченцо Итальяно исправят ситуацию. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал голов «Фиорентины» больше 1 (1,52).