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    • «Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля

    «Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля

    В пятницу вечером, 2 февраля, «Лечче» будет принимать «Фиорентину» в рамках 22 тура итальянской Серии А. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.

    «Лечче»

    Подопечные Роберто Д’Аверсы очень достойно начали кампанию 2023/2024, но после стартовых туров быстро посыпались и в итоге откатились на 14 место в турнирной таблице. В итальянских СМИ активно пишут о том, что совсем скоро команда может поменять тренера.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» напротив не просто ведет борьбу за место в еврокубках, но и вовсе претендует на попадание в Лигу чемпионов. Амбициозный хозяин флорентийского клуба Рокко Комиссо хочет видеть свою команду в элитном соревновании и не стесняется инвестировать деньги в усиление состава.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния «Лечче» и «Фиорентины» завершились следующим образом:

    • 27.08.2023 «Фиорентина» – «Лечче» 2:2
    • 19.03.2023 «Фиорентина» – «Лечче» 1:0
    • 17.10.2022 «Лечче» – «Фиорентина» 1:1

    Прогноз на матч «Лечче» – «Фиорентина»

    В прошлом туре «Фиорентина» упустила массу возможностей расписаться в воротах «Интера» (0:1). Считаем, что сейчас подопечные Винченцо Итальяно исправят ситуацию. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал голов «Фиорентины» больше 1 (1,52).

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    «Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 09:27
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