3 февраля на стадионе «Мендисорроса» будет сыгран матч 23 тура испанской Ла Лиги. «Алавес» примет «Барселону». Стартовый свисток по московскому времени.

«Алавес»

Команда Луиса Пласы не хватает звезд с неба, но более чем комфортно чувствует себя в статусе середняка Ла Лиги. На сегодняшний день «Алавес» занимает 11 место в турнирной таблице элитного футбольного дивизиона Испании.

«Барселона»

На неделе «Барселона» провела поединок с «Осасуной». Пока еще подопечные Хави Эрнандеса не без труда сломили сопротивление соперника – 1:0. Свой дебютный гол в футболке «Барселоны» забил перспективный бразилец Виктор Роке, перебравшийся в столицу Каталонии из клуба «Атлетико Минейро».

Личные встречи

Три крайних очных поединка команд завершились следующим образом:

12.11.2023 «Барселона» – «Алавес» 2:1

23.01.2022 «Алавес» – «Барселона» 0:1

30.10.2021 «Барселона» – «Алавес» 1:1

Прогноз на матч «Алавес» – «Барселона»

«Алавес» набрал хороший ход, чего нельзя сказать о команде Хави Эрнандеса. «Барселоне» будет очень непросто набрать три очка. Предположим, что даже если «Алавес» и проиграет, хозяева избегут разгрома. Предлагаем поставить на победу «Алавеса» с форой +1 (1,55).