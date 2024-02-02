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    • «Алавес» – «Барселона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 3 февраля

    «Алавес» – «Барселона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 3 февраля

    3 февраля на стадионе «Мендисорроса» будет сыгран матч 23 тура испанской Ла Лиги. «Алавес» примет «Барселону». Стартовый свисток по московскому времени.

    «Алавес»

    Команда Луиса Пласы не хватает звезд с неба, но более чем комфортно чувствует себя в статусе середняка Ла Лиги. На сегодняшний день «Алавес» занимает 11 место в турнирной таблице элитного футбольного дивизиона Испании.

    «Барселона»

    На неделе «Барселона» провела поединок с «Осасуной». Пока еще подопечные Хави Эрнандеса не без труда сломили сопротивление соперника – 1:0. Свой дебютный гол в футболке «Барселоны» забил перспективный бразилец Виктор Роке, перебравшийся в столицу Каталонии из клуба «Атлетико Минейро».

    Личные встречи

    Три крайних очных поединка команд завершились следующим образом:

    • 12.11.2023 «Барселона» – «Алавес» 2:1
    • 23.01.2022 «Алавес» – «Барселона» 0:1
    • 30.10.2021 «Барселона» – «Алавес» 1:1

    Прогноз на матч «Алавес» – «Барселона»

    «Алавес» набрал хороший ход, чего нельзя сказать о команде Хави Эрнандеса. «Барселоне» будет очень непросто набрать три очка. Предположим, что даже если «Алавес» и проиграет, хозяева избегут разгрома. Предлагаем поставить на победу «Алавеса» с форой +1 (1,55).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 10:52
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