Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Барселоны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Алавес»: Сивера, Лопес, Марин, Дуарте, Теналья, Бланко, Гуриди, Риоха, Висенте, Гевара, Омородион.
Главный тренер: ЛуисЛуис Гарсияса
«Барселона»: Пенья, Канселу, Кубаси, Араухо, Кунде, Де Йонг, Педриель, Гюндоган, Ямаль, Гиу, Левандовски.
Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале ОККО.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».