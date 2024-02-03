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    • «Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    «Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Барселоны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Алавес»: Сивера, Лопес, Марин, Дуарте, Теналья, Бланко, Гуриди, Риоха, Висенте, Гевара, Омородион.

    Главный тренер: ЛуисЛуис Гарсияса

    «Барселона»: Пенья, Канселу, Кубаси, Араухо, Кунде, Де Йонг, Педриель, Гюндоган, Ямаль, Гиу, Левандовски.

    Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона»

    Алавес-Браселона смотреть онлайн 3 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 12:14
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