Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Барселоны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Алавес»: Сивера, Лопес, Марин, Дуарте, Теналья, Бланко, Гуриди, Риоха, Висенте, Гевара, Омородион.

Главный тренер: ЛуисЛуис Гарсияса

«Барселона»: Пенья, Канселу, Кубаси, Араухо, Кунде, Де Йонг, Педриель, Гюндоган, Ямаль, Гиу, Левандовски.

Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона»