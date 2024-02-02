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    • Шалимов отметил отсутствие в «Спартаке» людей, способных задать профессиональные вопросы Абаскалю

    Шалимов отметил отсутствие в «Спартаке» людей, способных задать профессиональные вопросы Абаскалю

    Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о разделении полномочий в спортивном руководстве «Спартака».

    «Амарал – это селекция. В «Бенфике» Руй Кошта был спортивным директором: он выбирал тренера и общался и с ним, и с руководством. Да, по должности Амарал тоже спортдир, но я думаю, что он больше будет на трансферы ориентирован.

    А руководству нужно думать, каким образом контролировать происходящее в команде. Это самое важное. Трансферы – тоже сложная тема, но, на мой взгляд, более открытая.

    Аудит – громкое слово, но руководству нужно понимать, что происходит в коллективе, и если есть проблемы, то в чем они. Для этого нужна фигура. А Амарал еще парень молодой и больше по селекции.

    Сейчас Абаскалю некому в клубе задать профессиональные вопросы. А они нужны для того, чтобы понимать, что происходит, и привести все в порядок», – сказал Шалимов.

    • «Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ на 5 месте с 30 очками после 18 туров.
    • Зимой в клубе появился новый спортивный директор Томаш Амарал.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.02.2024 10:37
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1706859815
    Да, Игорь) Тебе явно не повезло со со спортивными диреторами, которые задавали профессиональные вопросы, после которых ты увольнялся)
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    Cleaner
    1706862821
    А что, к Абаскалю у кого то еще ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ???...)))
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