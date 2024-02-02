Шалимов отметил отсутствие в «Спартаке» людей, способных задать профессиональные вопросы Абаскалю

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о разделении полномочий в спортивном руководстве «Спартака».

«Амарал – это селекция. В «Бенфике» Руй Кошта был спортивным директором: он выбирал тренера и общался и с ним, и с руководством. Да, по должности Амарал тоже спортдир, но я думаю, что он больше будет на трансферы ориентирован.

А руководству нужно думать, каким образом контролировать происходящее в команде. Это самое важное. Трансферы – тоже сложная тема, но, на мой взгляд, более открытая.

Аудит – громкое слово, но руководству нужно понимать, что происходит в коллективе, и если есть проблемы, то в чем они. Для этого нужна фигура. А Амарал еще парень молодой и больше по селекции.

Сейчас Абаскалю некому в клубе задать профессиональные вопросы. А они нужны для того, чтобы понимать, что происходит, и привести все в порядок», – сказал Шалимов.