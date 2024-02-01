В «Ростове» прокомментировали возможный трансфер Сутормина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном приходе из «Зенита» Алексея Сутормина.
«Мы рассматриваем разные варианты трансферов на вход. Что касается Сутормина, то мы переговорили. Сказал: «Если есть желание играть, то мы готовы эту возможность предоставить». А что будет дальше, посмотрим», – сказал Карпин.
- В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 12 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2025 года.
- Ранее сообщалось, что игрок отказался уходить в аренду в «Сочи», поскольку нацелен на переход в «Ростов», чтобы поработать с Валерием Карпиным.
- Сутормин в «Зените» с 2019 года.