В «Ростове» прокомментировали возможный трансфер Сутормина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном приходе из «Зенита» Алексея Сутормина.

«Мы рассматриваем разные варианты трансферов на вход. Что касается Сутормина, то мы переговорили. Сказал: «Если есть желание играть, то мы готовы эту возможность предоставить». А что будет дальше, посмотрим», – сказал Карпин.