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    • В «Ростове» прокомментировали возможный трансфер Сутормина

    В «Ростове» прокомментировали возможный трансфер Сутормина

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном приходе из «Зенита» Алексея Сутормина.

    «Мы рассматриваем разные варианты трансферов на вход. Что касается Сутормина, то мы переговорили. Сказал: «Если есть желание играть, то мы готовы эту возможность предоставить». А что будет дальше, посмотрим», – сказал Карпин.

    • В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 12 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2025 года.
    • Ранее сообщалось, что игрок отказался уходить в аренду в «Сочи», поскольку нацелен на переход в «Ростов», чтобы поработать с Валерием Карпиным.
    • Сутормин в «Зените» с 2019 года.

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    Источник: Sport24

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    01.02.2024 23:50
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1706844506
    Когда то Сутормин был неплох!
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    моэм
    1706862584
    Устал сидеть на лавке и просто получать большое бабло на халяву ?....невероятно....какой то он не наш .
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