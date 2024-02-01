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    Слуцкий объяснил, почему год не тренировал

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил важность годичной паузы, которая у него была в карьере.

    «Тренер – такая вещь, что иногда очень сильно выгораешь. Я себя ни в коем случае не сравниваю, но есть примеры успешных специалистов, которые тоже говорят о необходимости паузы.

    Когда выгораешь, кажется, что если сделаешь шаг на футбольное поле, то произойдет разрыв сердца, а когда чуть‑чуть отдыхаешь, то уже бьешь копытом и жаждешь тренерской работы. Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику», – сказал Слуцкий.

    • Россиянин в «Шэньхуа» месяц.
    • Контракт до конца года.
    • Чемпионат Китая стартует в апреле.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.02.2024 22:25
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1706863541
    Контракт с китайцами всего год ,....а за один сезон можно привить команде только контуры собственной концепции игры и только потом ставить игру ....таке что мы так и не поймём как много накопил сил для футбола Слуцкий . если только китайцы не продлят контракт хотя бы на год.
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