Слуцкий объяснил, почему год не тренировал

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил важность годичной паузы, которая у него была в карьере.

«Тренер – такая вещь, что иногда очень сильно выгораешь. Я себя ни в коем случае не сравниваю, но есть примеры успешных специалистов, которые тоже говорят о необходимости паузы.

Когда выгораешь, кажется, что если сделаешь шаг на футбольное поле, то произойдет разрыв сердца, а когда чуть‑чуть отдыхаешь, то уже бьешь копытом и жаждешь тренерской работы. Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику», – сказал Слуцкий.