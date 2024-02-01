Несколько тайских фанатов «Ливерпуля» перевели «Хаби Алонсо» деньги на билет в Англию

Несколько болельщиков «Ливерпуля» из Таиланда стали жертвами мошенников.
Злоумышленники создали фейковый аккаунт главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и с него попросили перевести деньги на билет до Ливерпуля. Якобы без этого не состоится назначение на пост тренера. Тайцы купились на обман и перевели средства в размере 300 бат (760 рублей).
Полиция Таиланда призвала других болельщиков сохранять бдительность и не реагировать на подобные просьбы.
- Алонсо – главный кандидат на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле».