Несколько тайских фанатов «Ливерпуля» перевели «Хаби Алонсо» деньги на билет в Англию

Несколько болельщиков «Ливерпуля» из Таиланда стали жертвами мошенников.

Злоумышленники создали фейковый аккаунт главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и с него попросили перевести деньги на билет до Ливерпуля. Якобы без этого не состоится назначение на пост тренера. Тайцы купились на обман и перевели средства в размере 300 бат (760 рублей).

Полиция Таиланда призвала других болельщиков сохранять бдительность и не реагировать на подобные просьбы.