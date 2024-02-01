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    • Несколько тайских фанатов «Ливерпуля» перевели «Хаби Алонсо» деньги на билет в Англию

    Несколько тайских фанатов «Ливерпуля» перевели «Хаби Алонсо» деньги на билет в Англию

    Несколько болельщиков «Ливерпуля» из Таиланда стали жертвами мошенников.

    Злоумышленники создали фейковый аккаунт главного тренера «Байера» Хаби Алонсо и с него попросили перевести деньги на билет до Ливерпуля. Якобы без этого не состоится назначение на пост тренера. Тайцы купились на обман и перевели средства в размере 300 бат (760 рублей).

    Полиция Таиланда призвала других болельщиков сохранять бдительность и не реагировать на подобные просьбы.

    • Алонсо – главный кандидат на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле».

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    01.02.2024 20:41
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