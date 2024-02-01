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    • Отец Севикяна ответил, возможен ли трансфер Эдгара в «Зенит»

    Отец Севикяна ответил, возможен ли трансфер Эдгара в «Зенит»

    Мартирос Севикян, отец полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна, высказался о возможном трансфере игрока в «Зенит».

    «Исключено ли возвращение в Россию в условный «Зенит»? Это опять не совсем понятный для меня вопрос. Почему исключено, откуда такой тезис? «Зенит» – великий клуб. Посмотрите, каких серьeзных игроков они приобретают за солидные деньги.

    Когда Эдгар достигнет уровня футболиста, который способен усилить, делать разницу на поле и приводить к первым местам клубы российского чемпионата, а к нему самому будет интерес как к топ-игроку – тогда переход, например, в «Зенит» или другой клуб будет иметь спортивный смысл. Понимаете, нам важно играть в футбол. Просто надеть статусную футболку – это не наш путь. Всe зависит от Эдгара и его уровня в будущем.

    Как отец я, конечно, буду особенно горд, если сын станет чемпионом России и сыграет в такой команде ключевую роль. Но сейчас весь фокус внимания на достижении самых высоких целей и задач с «Ференцварошем», – сказал Мартирос Севикян.

    • Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.
    • До этого Севикян принадлежал «Леванте», где выступал за вторую команду, а за первый состав валенсийцев сыграл 2 матча.
    • Эдгар еще не дебютировал за «Ференцварош».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.02.2024 15:19
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    Комментарии (8)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1706790151
    Зенит великий клуб...правильные слова
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    VPERDIV SPARTAK
    1706791545
    Зенит топ клуб
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    Дубина
    1706795142
    Бзянит вяликий клуб- дальше и читать не стал эту порнографию!!! Стыдно за блекло-дырявый аль бзянит((( ВСЕГДА и ВСЕМ....(((((
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