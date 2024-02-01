Отец Севикяна ответил, возможен ли трансфер Эдгара в «Зенит»

Мартирос Севикян, отец полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна, высказался о возможном трансфере игрока в «Зенит».

«Исключено ли возвращение в Россию в условный «Зенит»? Это опять не совсем понятный для меня вопрос. Почему исключено, откуда такой тезис? «Зенит» – великий клуб. Посмотрите, каких серьeзных игроков они приобретают за солидные деньги.

Когда Эдгар достигнет уровня футболиста, который способен усилить, делать разницу на поле и приводить к первым местам клубы российского чемпионата, а к нему самому будет интерес как к топ-игроку – тогда переход, например, в «Зенит» или другой клуб будет иметь спортивный смысл. Понимаете, нам важно играть в футбол. Просто надеть статусную футболку – это не наш путь. Всe зависит от Эдгара и его уровня в будущем.

Как отец я, конечно, буду особенно горд, если сын станет чемпионом России и сыграет в такой команде ключевую роль. Но сейчас весь фокус внимания на достижении самых высоких целей и задач с «Ференцварошем», – сказал Мартирос Севикян.