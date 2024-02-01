Бывший главный тренер «Краснодара» уволился из азербайджанского клуба

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев встретился с руководством клуба и сообщил о желании покинуть команду. Его просьба была удовлетворена.

Клуб поблагодарил российского тренера за заслуги и пожелал удачи в дальнейшей карьере.