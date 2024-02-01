Бывший главный тренер «Краснодара» уволился из азербайджанского клуба

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев встретился с руководством клуба и сообщил о желании покинуть команду. Его просьба была удовлетворена.
Клуб поблагодарил российского тренера за заслуги и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
- 30 января «Сабах» проиграл «Карабаху» в 1/4 финала Кубка Азербайджана со счетом 1:7.
- Мусаев работал главным тренером «Сабаха» с ноября 2021 года.
- Под его руководством команда провела 87 игр (48 побед, 16 ничьих, 23 поражения).
- «Сабах» завершил сезон чемпионата Азербайджана-2022/23 с серебряной медалью и впервые в своей истории сыграл в еврокубках.
- В 2020–2021 годах Мусаев был главным тренером «Краснодара», а де-факто был им с 2018 года.