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    • Бывший главный тренер «Краснодара» уволился из азербайджанского клуба

    Бывший главный тренер «Краснодара» уволился из азербайджанского клуба

    Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев встретился с руководством клуба и сообщил о желании покинуть команду. Его просьба была удовлетворена.

    Клуб поблагодарил российского тренера за заслуги и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

    • 30 января «Сабах» проиграл «Карабаху» в 1/4 финала Кубка Азербайджана со счетом 1:7.
    • Мусаев работал главным тренером «Сабаха» с ноября 2021 года.
    • Под его руководством команда провела 87 игр (48 побед, 16 ничьих, 23 поражения).
    • «Сабах» завершил сезон чемпионата Азербайджана-2022/23 с серебряной медалью и впервые в своей истории сыграл в еврокубках.
    • В 2020–2021 годах Мусаев был главным тренером «Краснодара», а де-факто был им с 2018 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.02.2024 14:47
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