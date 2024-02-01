Абаскаль объяснил, что получит «Спартак» в атаке после прихода Угальде

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке к Зимнему кубку РПЛ.
– Ваш «Спартак» всегда меняется. Какие сюрпризы мы увидим в этом турнире?
– Сюрпризов не ждите. Мы будем работать над стабильностью – тем, чего нам не хватало в первой части сезона. Будем внедрять в наши схемы новых игроков. Стараться играть более компактно. А так главное изменение у нас было сделано еще в октябре, когда мы поменяли тактику и стали играть с двумя нападающими.
– «Спартак» приобрел качественного форварда. Это как раз под схему с двумя нападающими? Или же есть вариант, что форварды будут друг друга менять?
– Да, мы искали усиление в линию атаки. Нужен был футболист, умеющий играть в короткий пас, активный в прессинге, открывающийся в глубину. Так что мы усилили линию атаки, где были Соболев, Промес и Игнатов.
– Угальде может сыграть на фланге или же он именно центрфорвард?
– Для меня как тренера важно было получить вариативность, которую мы приобретаем с приходом нового игрока. Кто-то обороняется низко, тут важно иметь скоростного нападающего. Все четыре футболиста линии атаки могут играть впереди. Мы хотим сделать линию нападения разнообразной.
- 29 января «Спартак» объявил о переходе 21-летнего нападающего Угальде из «Твенте».
- Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года.
- Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.