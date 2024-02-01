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    • Абаскаль объяснил, что получит «Спартак» в атаке после прихода Угальде

    Абаскаль объяснил, что получит «Спартак» в атаке после прихода Угальде

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке к Зимнему кубку РПЛ.

    – Ваш «Спартак» всегда меняется. Какие сюрпризы мы увидим в этом турнире?

    – Сюрпризов не ждите. Мы будем работать над стабильностью – тем, чего нам не хватало в первой части сезона. Будем внедрять в наши схемы новых игроков. Стараться играть более компактно. А так главное изменение у нас было сделано еще в октябре, когда мы поменяли тактику и стали играть с двумя нападающими.

    «Спартак» приобрел качественного форварда. Это как раз под схему с двумя нападающими? Или же есть вариант, что форварды будут друг друга менять?

    – Да, мы искали усиление в линию атаки. Нужен был футболист, умеющий играть в короткий пас, активный в прессинге, открывающийся в глубину. Так что мы усилили линию атаки, где были Соболев, Промес и Игнатов.

    – Угальде может сыграть на фланге или же он именно центрфорвард?

    – Для меня как тренера важно было получить вариативность, которую мы приобретаем с приходом нового игрока. Кто-то обороняется низко, тут важно иметь скоростного нападающего. Все четыре футболиста линии атаки могут играть впереди. Мы хотим сделать линию нападения разнообразной.

    • 29 января «Спартак» объявил о переходе 21-летнего нападающего Угальде из «Твенте».
    • Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    01.02.2024 14:05
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    Комментарии (6)
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    VPERDIV SPARTAK
    1706787943
    Стабильность и испанец это разные вещи
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706789402
    Спартак получит восьмёрочку в Петербурге. Осталось ждать не долго. Гыгыгы
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    Спартач80
    1706800427
    Как обычно, первые тут чмыри педикулёзные=))))
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