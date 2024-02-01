Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Хетафе» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2024

    «Хетафе» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Реала», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Хетфе»: Сориа, Альварес, Альдерете, Рико, Суарес, Даконам, Милла, Гринвуд, Максимович, Унал, Майораль.

    Главный тренер: Хосе Бордалас

    «Реал»: Лунин, Начо, Васкес, Рюдигер, Менди, Беллингем, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Реал»

    Хетафе-Реал смотреть онлайн 1 февраля

    Новости по теме
    Беллингем мог назвать Гринвуда насильником по ходу матча «Хетафе» — «Реал»
    Примера. «Реал» победил на выезде «Хетафе» (2:0) и вышел в лидеры, у Хоселу дубль 1
    Стали известны стартовые составы на матч «Хетафе» – «Реал»: 20 тур Ла Лиги
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2024 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+