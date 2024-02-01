Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Реала», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Хетфе»: Сориа, Альварес, Альдерете, Рико, Суарес, Даконам, Милла, Гринвуд, Максимович, Унал, Майораль.

Главный тренер: Хосе Бордалас

«Реал»: Лунин, Начо, Васкес, Рюдигер, Менди, Беллингем, Модрич, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Реал»