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    Юран сказал, сколько трансферов стоит ожидать от «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что ожидает подписание клубом контрактов еще с одним-двумя игроками, которые, скорее всего, будут иностранцами.

    В среду, 31 января, нижегородцы одержали победу над «Родиной» со счетом 1:0 в контрольном матче.

    – Насколько для «Пари НН» важна победа над «Родиной»? Насколько команда находится в кондициях, которые вы от нее требуете?

    – Это не секрет, что первый сбор является основным, где закладывается объем и физическое состояние. Второй сбор является более игровым, где идет работа над тактикой. В целом я доволен, ребята молодцы. Они знают мои требования и мое отношение, что я всегда могу простить ошибки, но не моменты безволия и бесхарактерности.

    Тренер всегда исходит из того бюджета и возможностей, которые есть. После этого уже начинаешь понимать, с каким футболом команда может добиваться результата. У меня на первом плане – игровая дисциплина. В целом, мы идем по своей программе.

    Целенаправленно к игре с «Родиной» не готовились, потому что есть программа, которую нужно выполнить. Вчера было две тренировки. То, что я хотел увидеть в игре с «Родиной», я увидел. Самое главное, что команда провела матч без травм.

    – Нашли ли причины неудачного выступления команды в гостевых матчах?

    – Все будет хорошо, мы это изменим. Просто была нехватка более креативных футболистов, которые могли играть в атаку.

    Мы сейчас активно работаем над трансферами, ожидаем еще минимум одного‑двух более квалифицированных футболистов. Скорее всего, это будут иностранцы. Ранее к нам пришли Марадишвили и Ермаков, команда постепенно преобразовывается.

    Я вот в такой футбол играл и с «Химками», но там были немного другие исполнители, более креативные, поэтому там не было такого слова, как «автобус». А в «Пари НН» почему‑то прилепили (смеется). Для теоретиков это организованная оборона, а не «автобус».

    – Одним из двух предстоящих трансферов «Пари НН» будет футболист, который чем‑то похож на Севикяна? Или игра «Пари НН» будет как‑то перестраиваться без него?

    – Севикян – футболист, который только начинал делать первые шаги. Да, я ему нашел место, помогал, но это не критическая ситуация. У нас есть футболисты подобного плана, как и Севикян.

    У «Пари НН» проблема в том, что нужно больше играть в атаку, а для этого нужны футболисты, которые у нас начинают появляться. С ними мы сможем переламывать гостевые матчи и больше забивать.

    Уверенность приходит с играми, когда в команду добавляются такие футболисты, как Марадишвили, это придает уверенности и духа. Ничего страшного после ухода Севикяна нет, нужно усердно работать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.02.2024 09:43
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