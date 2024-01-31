Шнякин поделился впечатлениями от встречи с новичком «Локо» Нямси

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин встретился с новичком «Локомотива» Жерзино Нямси. Вскоре о трансфере защитника «Страсбура» объявят официально.

«Сейчас в аэропорту пересекся с новичком Локомотива Жерзино Нямси. Ну что могу сказать…

Мне повезло руку жать Александру Карелину, Кайлу Хайнсу, Тедди Ринеру, Александру Михайлину, другим спортсменам-исполинам, которые не только высокие, но и реально мощные. И этот центральный защитник (рост 195) в могучую компанию вписывается. Очень фактурный. Прозвище Скала во Франции не просто так прилепили.

Артем Дзюба + Нямси – вангую ужасы на стандартах соперников «Локо» этой весной», – написал журналист.