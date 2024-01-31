Шнякин поделился впечатлениями от встречи с новичком «Локо» Нямси

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин встретился с новичком «Локомотива» Жерзино Нямси. Вскоре о трансфере защитника «Страсбура» объявят официально.
«Сейчас в аэропорту пересекся с новичком Локомотива Жерзино Нямси. Ну что могу сказать…
Мне повезло руку жать Александру Карелину, Кайлу Хайнсу, Тедди Ринеру, Александру Михайлину, другим спортсменам-исполинам, которые не только высокие, но и реально мощные. И этот центральный защитник (рост 195) в могучую компанию вписывается. Очень фактурный. Прозвище Скала во Франции не просто так прилепили.
Артем Дзюба + Нямси – вангую ужасы на стандартах соперников «Локо» этой весной», – написал журналист.
- Нямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года.
- В текущем сезоне 27-летний центральный защитник провел 13 матчей в Лиге 1, не отличившись результативными действиями.
- «Локо» сейчас на сборе в ОАЭ.