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    • Шнякин поделился впечатлениями от встречи с новичком «Локо» Нямси

    Шнякин поделился впечатлениями от встречи с новичком «Локо» Нямси

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин встретился с новичком «Локомотива» Жерзино Нямси. Вскоре о трансфере защитника «Страсбура» объявят официально.

    «Сейчас в аэропорту пересекся с новичком Локомотива Жерзино Нямси. Ну что могу сказать…

    Мне повезло руку жать Александру Карелину, Кайлу Хайнсу, Тедди Ринеру, Александру Михайлину, другим спортсменам-исполинам, которые не только высокие, но и реально мощные. И этот центральный защитник (рост 195) в могучую компанию вписывается. Очень фактурный. Прозвище Скала во Франции не просто так прилепили.

    Артем Дзюба + Нямси – вангую ужасы на стандартах соперников «Локо» этой весной», – написал журналист.

    • Нямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года.
    • В текущем сезоне 27-летний центральный защитник провел 13 матчей в Лиге 1, не отличившись результативными действиями.
    • «Локо» сейчас на сборе в ОАЭ.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    31.01.2024 23:34
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