Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Минспорт отказался содействовать Промесу в получении российского паспорта

    Минспорт отказался содействовать Промесу в получении российского паспорта

    Футболист «Спартака» Квинси Промес был не против оформить российское гражданство.

    Однако Минспорт России отказался содействовать игроку и «Спартаку» в процедуре. Причина – уголовное преследование Промеса в Нидерландах. Об этом на бусти-аккаунте инсайдера Сергея Егорова сообщил его коллега Севастиан Терлецкий.

    • Прокуратура Нидерландов запросила для Промеса 9 лет тюремного заключения.
    • По версии следствия, нидерландец вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 миллионов евро.
    • Квинси сейчас на сборах в ОАЭ.

    Новости по теме
    Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках 4
    Рианчо: «Дело Промеса – это удар по репутации «Спартака» 22
    Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ 20
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2024 22:40
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1706731855
    Минспорт не хочет замараться как хрюшки спартака
    Ответить
    Cleaner
    1706734076
    Все УКРЫВАТЕЛИ собрались в Спартаке. Минспорт чист!!!...)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+