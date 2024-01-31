Минспорт отказался содействовать Промесу в получении российского паспорта

Футболист «Спартака» Квинси Промес был не против оформить российское гражданство.
Однако Минспорт России отказался содействовать игроку и «Спартаку» в процедуре. Причина – уголовное преследование Промеса в Нидерландах. Об этом на бусти-аккаунте инсайдера Сергея Егорова сообщил его коллега Севастиан Терлецкий.
- Прокуратура Нидерландов запросила для Промеса 9 лет тюремного заключения.
- По версии следствия, нидерландец вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 миллионов евро.
- Квинси сейчас на сборах в ОАЭ.