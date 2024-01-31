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    • Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин

    Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин

    Форвард «Реймса» Дзюня Ито может сесть в тюрьму за двойное изнасилование. Иск на Ито подан в суд.

    Японца обвинили две женщины. По их словам, инцидент произошел летом в Японии, где местная сборная проводила товарищеский матч с Перу.

    Якобы Ито встретился с двумя женщинами в отеле, где они распивали алкогольные напитки. Затем состоялся сексуальный контакт, на который потерпевшие согласия не давали.

    • Ранее первая леди Франции Бриджит Макрон выразила негодование, почему Ито не выступает за сборную Франции.

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    Источник: Livedoor News

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1706723918
    Дамы просто побухать в номер к футболисту пришли. А потом состоялся тройничок, на который они не согласились? Ну РЖУ ни могу...)))
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    ss21
    1706726444
    Ему надо встречную маляву писать, он им тоже согласия не давал.
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