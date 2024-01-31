Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин

Форвард «Реймса» Дзюня Ито может сесть в тюрьму за двойное изнасилование. Иск на Ито подан в суд.

Японца обвинили две женщины. По их словам, инцидент произошел летом в Японии, где местная сборная проводила товарищеский матч с Перу.

Якобы Ито встретился с двумя женщинами в отеле, где они распивали алкогольные напитки. Затем состоялся сексуальный контакт, на который потерпевшие согласия не давали.