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    • Жена Макрона спросила у Дешама, почему он не приглашает в сборную Франции японца из «Реймса»

    Жена Макрона спросила у Дешама, почему он не приглашает в сборную Франции японца из «Реймса»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посетил благотворительное мероприятие в Реймсе. В нем участвовала и первая леди Франции Бриджит Макрон.

    Журналист спросил у Дешама, следит ли он за «Реймсом». Дидье ответил.

    «Я слежу за «Реймсом», как и за всеми остальными клубами».

    Далее в диалог включилась Макрон. Она сказала: «В «Реймсе» есть японец, который отлично играет! Как его зовут? Да, Дзюня Ито. Он очень хорош. Дидье, почему его не вызываете?».

    Дешам улыбнулся и ответил: «Потому что он японец».

    • У 30-летнего Ито в сезоне Лиги 1 17 матчей за «Реймс», 2 гола, 4 ассиста.

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    Источник: Portail Free

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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1706039904
    Ох уж эти французы. Если бы Кабаева спросила у Карина почему Вендел не играет в сборной России Валера бы сказал что он выйдет в следующей игре
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