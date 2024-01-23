Жена Макрона спросила у Дешама, почему он не приглашает в сборную Франции японца из «Реймса»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посетил благотворительное мероприятие в Реймсе. В нем участвовала и первая леди Франции Бриджит Макрон.

Журналист спросил у Дешама, следит ли он за «Реймсом». Дидье ответил.

«Я слежу за «Реймсом», как и за всеми остальными клубами».

Далее в диалог включилась Макрон. Она сказала: «В «Реймсе» есть японец, который отлично играет! Как его зовут? Да, Дзюня Ито. Он очень хорош. Дидье, почему его не вызываете?».

Дешам улыбнулся и ответил: «Потому что он японец».