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    • «Хетафе» – «Реал»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 1 февраля

    «Хетафе» – «Реал»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 1 февраля

    1 февраля на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» состоится перенесенный матч 20 тура Ла Лиги. «Хетафе» будет принимать самый титулованный клуб Испании – «Реал». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

    «Хетафе»

    Команда Хосе Бордаласа традиционно подтверждает статус середняка Примеры. «Хетафе» не особо претендует на еврокубки, но и находится весьма далеко от зоны вылета в Сегунду, занимая десятое место в турнирной таблице.

    «Реал»

    «Реал», в свою очередь, ведет борьбу за чемпионство с сенсационной «Жироной». Перед дерби с «Хетафе» подопечным Карло Анчелотти пришлось изрядно попотеть в матче с крепким «Лас-Пальмасом». «Реал» одержал волевую победу со счетом 2:1.

    Личные встречи

    Последние три дерби «Хетафе» и «Реала» завершились следующим образом:

    • 02.09.2023 «Реал» – «Хетафе» 2:1
    • 13.05.2023 «Реал» – «Хетафе» 1:0
    • 08.10.2022 «Хетафе» – «Реал» 0:1

    Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал»

    В случае успеха в мадридском дерби «Реал» выйдет на чистое первое место в Ла Лиге. Подопечные Анчелотти предельно мотивированы, следовательно, предлагаем поставить на победу фаворита (1,57).

    Источник: «Бомбардир»

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