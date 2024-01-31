1 февраля на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» состоится перенесенный матч 20 тура Ла Лиги. «Хетафе» будет принимать самый титулованный клуб Испании – «Реал». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.
«Хетафе»
Команда Хосе Бордаласа традиционно подтверждает статус середняка Примеры. «Хетафе» не особо претендует на еврокубки, но и находится весьма далеко от зоны вылета в Сегунду, занимая десятое место в турнирной таблице.
«Реал»
«Реал», в свою очередь, ведет борьбу за чемпионство с сенсационной «Жироной». Перед дерби с «Хетафе» подопечным Карло Анчелотти пришлось изрядно попотеть в матче с крепким «Лас-Пальмасом». «Реал» одержал волевую победу со счетом 2:1.
Личные встречи
Последние три дерби «Хетафе» и «Реала» завершились следующим образом:
- 02.09.2023 «Реал» – «Хетафе» 2:1
- 13.05.2023 «Реал» – «Хетафе» 1:0
- 08.10.2022 «Хетафе» – «Реал» 0:1
Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал»
В случае успеха в мадридском дерби «Реал» выйдет на чистое первое место в Ла Лиге. Подопечные Анчелотти предельно мотивированы, следовательно, предлагаем поставить на победу фаворита (1,57).