1 февраля на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» состоится перенесенный матч 20 тура Ла Лиги. «Хетафе» будет принимать самый титулованный клуб Испании – «Реал». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Хетафе»

Команда Хосе Бордаласа традиционно подтверждает статус середняка Примеры. «Хетафе» не особо претендует на еврокубки, но и находится весьма далеко от зоны вылета в Сегунду, занимая десятое место в турнирной таблице.

«Реал»

«Реал», в свою очередь, ведет борьбу за чемпионство с сенсационной «Жироной». Перед дерби с «Хетафе» подопечным Карло Анчелотти пришлось изрядно попотеть в матче с крепким «Лас-Пальмасом». «Реал» одержал волевую победу со счетом 2:1.

Личные встречи

Последние три дерби «Хетафе» и «Реала» завершились следующим образом:

02.09.2023 «Реал» – «Хетафе» 2:1

13.05.2023 «Реал» – «Хетафе» 1:0

08.10.2022 «Хетафе» – «Реал» 0:1

Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал»

В случае успеха в мадридском дерби «Реал» выйдет на чистое первое место в Ла Лиге. Подопечные Анчелотти предельно мотивированы, следовательно, предлагаем поставить на победу фаворита (1,57).