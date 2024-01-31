Рианчо назвал человека, который может оказать психологическую помощь Захаряну

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил адаптацию полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».
«Адаптация Захаряна идет немного дольше, чем ожидалось. Но это нормально для молодого игрока, который пришел из более слабого чемпионата.
Думаю, Арсен всегда может обратиться за психологической помощью к легенде «Реала Сосьедад» – Валерию Карпину», – сказал Рианчо.
- Захарян в середине августа перешел в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.
- Его статистика в Испании: 23 матча (1030 минут) и 1 ассист.
- Полузащитник на прошлой неделе травмировался в 1-м тайме игры против «Райо Вальекано» (0:0).