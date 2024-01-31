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    • Рианчо назвал человека, который может оказать психологическую помощь Захаряну

    Рианчо назвал человека, который может оказать психологическую помощь Захаряну

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил адаптацию полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    «Адаптация Захаряна идет немного дольше, чем ожидалось. Но это нормально для молодого игрока, который пришел из более слабого чемпионата.

    Думаю, Арсен всегда может обратиться за психологической помощью к легенде «Реала Сосьедад» – Валерию Карпину», – сказал Рианчо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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