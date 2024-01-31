Президент «Торпедо» — о назначении Денисова: «Неоднозначная кандидатура»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что назначение бывшего футболиста «Зенита», «Анжи», «Динамо» и «Локомотива» Игоря Денисова тренером клубной академии было идеей предыдущего руководства.

– Это решение было принято до меня, детально академией мы пока не занимались. В ближайшее время будем проводить большую работу, первой моей задачей было принять дела от предыдущего президента и определиться со сборами основной команды.

– Со своей стороны можете оценить назначение Денисова тренером академии?

– А что я могу ответить, если я не занимался этим вопросом? Неоднозначная кандидатура. Еще раз скажу, что детально не погружался в этот вопрос. Мы с директором академии будем это делать примерно через полторы недели, будет совещание.

Будем выстраивать академию по лучшим стандартам, которые будут соответствовать самым высоким требованиям. А по поводу кадровых историй – вопросы обсуждаем внутри. Так что пока ничего сказать не могу.