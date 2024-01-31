Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Челси», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 22:15 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, ван Дейк, Конате, Брэдли, Эллиот, Джонс, Мак Аллистер, Жота, Нуньес, Анхель.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Челси»: Петрович, Колуилл, Силва, Дисаси, Густо, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Палмер, Галлахер, Броя.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси»