Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Ливерпуль» – «Челси»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 31 января

    «Ливерпуль» – «Челси»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 31 января

    31 января на знаменитом стадионе «Энфилд Роуд» состоится поединок 22 тура АПЛ. «Ливерпуль» будет принимать гостей из Лондона – «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы пытаются оправиться от заявления Юргена Клоппа касаемо того, что он покинет пост наставника «Ливерпуля» после завершения сезона 2023/2024. Очевидно, что клуб с «Энфилда» ждет перестройка и вместе с Клоппом команду могут покинуть и некоторые топ-футболисты (например, Салах и Ван Дейк).

    «Челси»

    «Челси», в свою очередь, переживает глобальную перестройку в режиме реального времени. Маурисио Почеттино пытается наладить связь с россыпью молодых игроков и пробиться в еврокубки по итогам кампании 2023/2024.

    Личные встречи

    Последние три противостояния команд завершились следующим образом:

    • 13.08.2023 «Челси» – «Ливерпуль» 1:1
    • 04.04.2023 «Челси» – «Ливерпуль» 0:0
    • 21.01.2023 «Ливерпуль» – «Челси» 0:0

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси»

    «Ливерпуль» и «Челси» крайне редко радуют результативным футболом в очных играх. Считаем, что и сейчас на «Энфилде» не стоит ждать града голов. Рекомендованная ставка: тотал меньше 3,5 (1,75).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+