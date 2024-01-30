31 января на знаменитом стадионе «Энфилд Роуд» состоится поединок 22 тура АПЛ. «Ливерпуль» будет принимать гостей из Лондона – «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.

Мерсисайдцы пытаются оправиться от заявления Юргена Клоппа касаемо того, что он покинет пост наставника «Ливерпуля» после завершения сезона 2023/2024. Очевидно, что клуб с «Энфилда» ждет перестройка и вместе с Клоппом команду могут покинуть и некоторые топ-футболисты (например, Салах и Ван Дейк).

«Челси»

«Челси», в свою очередь, переживает глобальную перестройку в режиме реального времени. Маурисио Почеттино пытается наладить связь с россыпью молодых игроков и пробиться в еврокубки по итогам кампании 2023/2024.

Личные встречи

Последние три противостояния команд завершились следующим образом:

13.08.2023 «Челси» – «Ливерпуль» 1:1

04.04.2023 «Челси» – «Ливерпуль» 0:0

21.01.2023 «Ливерпуль» – «Челси» 0:0

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси»

«Ливерпуль» и «Челси» крайне редко радуют результативным футболом в очных играх. Считаем, что и сейчас на «Энфилде» не стоит ждать града голов. Рекомендованная ставка: тотал меньше 3,5 (1,75).