«Ливерпуль» в 22-м туре АПЛ крупно обыграл «Челси». В трех голах хозяев поучаствовал 20-летний защитник ливерпульцев Конор Брэдли.

На 45+2 минуте у «Ливерпуля» не реализовал пенальти Дарвин Нуньес.

«Ливерпуль» лидирует с пятиочковым отрывом, но у идущего вторым «Манчестер Сити» матч в запасе. «Челси» занимает десятую строчку.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Ливерпуль – Челси – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жота, 23; 2:0 – Брэдли, 39; 3:0 – Собослаи, 65; 3:1 – Нкунку, 71; 4:1 – Диас, 79.

Незабитые пенальти: Нуньес, 45+2 – нет.

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