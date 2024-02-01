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    • АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Челси» (4:1) и укрепился в лидерах, у Брэдли 1+2

    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Челси» (4:1) и укрепился в лидерах, у Брэдли 1+2

    «Ливерпуль» в 22-м туре АПЛ крупно обыграл «Челси». В трех голах хозяев поучаствовал 20-летний защитник ливерпульцев Конор Брэдли.

    На 45+2 минуте у «Ливерпуля» не реализовал пенальти Дарвин Нуньес.

    «Ливерпуль» лидирует с пятиочковым отрывом, но у идущего вторым «Манчестер Сити» матч в запасе. «Челси» занимает десятую строчку.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Ливерпуль – Челси – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жота, 23; 2:0 – Брэдли, 39; 3:0 – Собослаи, 65; 3:1 – Нкунку, 71; 4:1 – Диас, 79.

    Незабитые пенальти: Нуньес, 45+2 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.02.2024 01:13
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    Комментарии (7)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1706741740
    Чмудрик опять не забил)))
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    BlackMurder
    1706757378
    Челси надолго забудет обо всех кубках и лиге
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    Play
    1706758181
    Дисаси и Бадиашиль защитники уровня Факела или Шинника.
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    Artemka444
    1706758725
    Челси это днище просто!!! Так развалить клуб!!!
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    ScarlettOgusania
    1706776226
    Челси покатился по наклонной, такой клуб развалил "дядя Сэм", отняв его у Абрамовича(((
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