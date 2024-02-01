«Ливерпуль» в 22-м туре АПЛ крупно обыграл «Челси». В трех голах хозяев поучаствовал 20-летний защитник ливерпульцев Конор Брэдли.
На 45+2 минуте у «Ливерпуля» не реализовал пенальти Дарвин Нуньес.
«Ливерпуль» лидирует с пятиочковым отрывом, но у идущего вторым «Манчестер Сити» матч в запасе. «Челси» занимает десятую строчку.
Англия. АПЛ. 22-й тур
Ливерпуль – Челси – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Жота, 23; 2:0 – Брэдли, 39; 3:0 – Собослаи, 65; 3:1 – Нкунку, 71; 4:1 – Диас, 79.
Незабитые пенальти: Нуньес, 45+2 – нет.