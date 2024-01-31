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    Радимов назвал лучшее качество Угальде

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о трансфере Манфреда Угальде в «Спартак»

    «Проводить работу с Угальде точно надо, потому что это другая команда, другие требования, другие партнеры. Абаскалю придется рассказывать все в деталях. Работа предстоит немалая.

    Мы уже обсуждали, все в один голос сказали, даже супруга Леонида Федуна, что за этого футболиста переплатили. От этого футболиста надо ждать здесь и сейчас. Работы осталось месяц. Вот здесь «Спартак» и должен показать.

    Хорошо, что есть турнир, где можно это все попробовать, но будет непросто. Против «Спартака» практически все команды играют закрыто. Насколько я понимаю, лучшее качество Угальде – скорость на пространстве. Убежать, получить мяч на ход… Таких игр будет не так много.

    Мне он напоминает Бонгонду, который тоже приехал индивидуально сильный, быстрый, резкий. Но только попались команды, которые закрываются, сразу что делать и куда бежать он не знает.

    Что касается самой цены, то ему 21 год, на перспективу… Но здесь и сейчас ему надо показывать с первых матчей, что он лидер в атаке, – сказал Радимов.

    • «Спартак» в понедельник объявил о переходе Угальде в московскую команду из «Твенте».
    • С 21-летним игроком сборной Коста-Рики был подписан контракт на четыре с половиной года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Лучшее его качество, это цена! :)))
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