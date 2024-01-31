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    • «Это его сильно разозлило»: Арустамян раскрыл причины ухода Спаллетти из «Наполи»

    «Это его сильно разозлило»: Арустамян раскрыл причины ухода Спаллетти из «Наполи»

    Журналист Нобель Арустамян в интервью Геннадию Орлову рассказал, почему Лучано Спаллетти покинул «Наполи» сразу после чемпионского сезона.

    «Насколько я знаю, в марте прошлого года, когда в Серии А они оторвались очков на 15-20, а в Лиге чемпионов играли с «Миланом», в команде начались проблемы из-за деления успеха.

    [Владелец «Наполи»] Де Лаурентис увлeкся пиаром, стал лезть в команду, а мы знаем, в том числе по «Зениту», что Спаллетти любит контролировать раздевалку. Это его территория, он главный в команде.

    Президент стал влиять на раздевалку. Говорил ли он отдельно с игроками? Конечно, читал в итальянской прессе, сам знаю.

    Спаллетти говорил, что нужно продлить контракты с Осимхеном и Кварацхелией, подразумевая, что игроки этого заслужили. Де Лаурентис этого не делает. Обещает одно, а делает другое.

    Была ещe история с ростом влияния посторонних людей из окружения президента на команду. Это становилось проблемой для Спаллетти.

    Ещe Лучано обидело, что у него был автоматический пункт продления контракта, но его уведомили о продлении через e-mail. Это его сильно разозлило: он, видимо, хотел внимания, встречи», – сказал Арустамян.

    • «Наполи» стал победителем Серии А впервые за 33 года.
    • Спаллетти после ухода из клуба возглавил сборную Италии и отобрался с ней на Евро-2024.

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    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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    Комментарии (1)
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    Ziklop
    1706651954
    Наполи упало в середину таблице, а там и на дно могут провалиться. Спалл нормально показал кто есть кто.
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