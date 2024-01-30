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    • Официантка призналась, что дотащила пьяного Рэшфорда до кровати

    Официантка призналась, что дотащила пьяного Рэшфорда до кровати

    Официантка Сара Адэр в интервью The Sun рассказала, как нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд неделю назад провел вечер в развлекательных заведениях.

    По ее словам, футболист выпил очень много алкоголя, поэтому не смог пойти на тренировку на следующий день.

    «Я не удивлена, что он пропустил тренировку, учитывая, как поздно он лег спать и сколько выпил», – заявила официантка.

    Она утверждает, что Рэшфорд и его компания в тот вечер пили текилу и алкогольные коктейли.

    Затем Сара Адэр отправилась с Маркусом в другое заведение, а после и в гостиницу.

    «Он был настолько пьян, что поднял свою сумку и уронил ее, и все деньги выпали. Это были банкноты по 20 фунтов стерлингов в больших пачках. Я думаю, там было от 8 до 10 тысяч фунтов наличными.

    Затем он снова врезался в стену, и мне пришлось как бы подхватить его и дотащить до кровати. Он был полностью одет, и я думаю, что он просто вырубился», – добавила девушка.

    • После пропущенной тренировки Рэшфорд не сыграл с «Ньюпортом» в Кубке Англии.
    • Официальная причина отсутствия форварда в составе – болезнь.
    • Сообщалось, что ему грозит крупный штраф.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии (3)
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    Айболид
    1706635063
    Вчера после грибов пообедали — не хватило. В гастроном — не хватило. Опять поехали, а там эти… дружинники. Я говорю: «Да вы что? Профессор из Дании!» А они ржут. Он в ватнике… Я ж ему свой ватник подарил. Я говорил ему, а он: «Коктейль, коктейль!» Хиппи лохматый! (с)
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    qwertyйцукен
    1706635215
    И чо теперь ему набухаться нельзя после нагрузок ? Теперь The Sun будет интервью брать у каждой официантки или уборщицы туалета где Рэшфорд побывал ?
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