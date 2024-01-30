Официантка призналась, что дотащила пьяного Рэшфорда до кровати

Официантка Сара Адэр в интервью The Sun рассказала, как нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд неделю назад провел вечер в развлекательных заведениях.

По ее словам, футболист выпил очень много алкоголя, поэтому не смог пойти на тренировку на следующий день.

«Я не удивлена, что он пропустил тренировку, учитывая, как поздно он лег спать и сколько выпил», – заявила официантка.

Она утверждает, что Рэшфорд и его компания в тот вечер пили текилу и алкогольные коктейли.

Затем Сара Адэр отправилась с Маркусом в другое заведение, а после и в гостиницу.

«Он был настолько пьян, что поднял свою сумку и уронил ее, и все деньги выпали. Это были банкноты по 20 фунтов стерлингов в больших пачках. Я думаю, там было от 8 до 10 тысяч фунтов наличными.

Затем он снова врезался в стену, и мне пришлось как бы подхватить его и дотащить до кровати. Он был полностью одет, и я думаю, что он просто вырубился», – добавила девушка.