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    • Мостовой отреагировал на включение Абаскаля в топ-30 самых влиятельных людей российского футбола

    Мостовой отреагировал на включение Абаскаля в топ-30 самых влиятельных людей российского футбола

    Александр Мостовой рассказал о своем отношении к попаданию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в список самых влиятельных людей российского футбола по версии «СЭ».

    «Вчера увидел рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, и в этом топе из «Спартака» самым влиятельным признали Абаскаля. Я смеялся минут десять! Ну как такое возможно?

    Человек даже в футбол никогда не играл, а тут такой абсурд. А где Романцев, Родионов, Дасаев, Мостовой или Федун со своими деньгами? Разве не они самые влиятельные в «Спартаке»?

    Наличие Абаскаля в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола равносильно тому, если бы меня поставили в топ влиятельных людей Министерства сельского хозяйства. То есть туда, где ты ни хрена ничего не понимаешь. Полнейший абсурд!» – заявил Мостовой.

    • Абаскаль занял 16-е место в рейтинге из 30-ти.
    • Испанец тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
    • Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в таблице РПЛ с 30 очками в 18 турах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (27)
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    г.Онега
    1706623532
    Как же его жаба душит ахаха
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    MazaiNN
    1706623629
    Для него одного этот рейтинг и составили. Чисто на реакцию глянуть.
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    моэм
    1706625056
    Из первых 6 мест , 4 из питера , а 24 статистов можно было и не писать ....про Абаскаля и вправду смешно , а ещё смешнее что в этой тридцатке оказалась пара телеклоунов Слуцкий с Дзюбой ....это и есть настоящая цена рейтингу , ещё и потому что там нет членов КДК и никого из бывших арбитров , имеющих огромное влияние на результаты матчей .
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    Спартач80
    1706625709
    Саша, ты базарная бабка!
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    TIMOTHY
    1706625840
    Тушинский спартак вообще абсурд!
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    Suvorov71
    1706626078
    Оооо! Сашко, так посмотри кем только не был у нас в правительстве бездарь Мутка, вот тебе и ответ на все вопросы, а ты все Я, все Я, что хрен у лошади
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    Cleaner
    1706626403
    Шура Мостовой это ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК в российском футболе! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Алексей З
    1706627962
    Однозначно абсурд. Присутствие в списке Абаскаля сразу влияет на объективность , его составлявших. Если уж хотели кого-то из Спартака , то наверно Алекперов ( Лукойл) должен быть.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706634862
    Не, ну с Абаскалем конечно перебор. Пуговка он от парток, а не влиятельный. Гыгыгы
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