Мостовой отреагировал на включение Абаскаля в топ-30 самых влиятельных людей российского футбола

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к попаданию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в список самых влиятельных людей российского футбола по версии «СЭ».
«Вчера увидел рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, и в этом топе из «Спартака» самым влиятельным признали Абаскаля. Я смеялся минут десять! Ну как такое возможно?
Человек даже в футбол никогда не играл, а тут такой абсурд. А где Романцев, Родионов, Дасаев, Мостовой или Федун со своими деньгами? Разве не они самые влиятельные в «Спартаке»?
Наличие Абаскаля в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола равносильно тому, если бы меня поставили в топ влиятельных людей Министерства сельского хозяйства. То есть туда, где ты ни хрена ничего не понимаешь. Полнейший абсурд!» – заявил Мостовой.
- Абаскаль занял 16-е место в рейтинге из 30-ти.
- Испанец тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
- Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в таблице РПЛ с 30 очками в 18 турах.