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    • Аршавин назвал зенитовца, которого Тикнизян мог бы вытеснить из состава

    Аршавин назвал зенитовца, которого Тикнизян мог бы вытеснить из состава

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Наир Тикнизян в случае перехода из «Локомотива» смог бы закрыть две позиции в петербургской команде.

    «Левоногого своего воспитанника у «Зенита» нет. Даже близко причем. Тикнизян еще чем хорош, он составит конкуренцию Мостовому и при нынешней форме может выбить его из состава.

    Если «Зенит» покупал бы Тикнизяна не просто как подмену Дугласу Сантосу, то он при схеме 4-3-3 претендует на место в ту зону, где будет играть человек с русским паспортом», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» был готов заплатить за игрока сборной Армении 8+2 миллионов евро.
    • Сообщалось, что переход сорвался из-за разногласий по поводу условий личного контракта – Тикнизян хотел зарабатывать 2 млн евро в год.
    • В этом сезоне фулбек «Локо» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:12
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    Комментарии (1)
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    шахта Заполярная
    1706629363
    Тикнизян составил бы конкуренцию на скамейке мостовому.
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