Аршавин назвал зенитовца, которого Тикнизян мог бы вытеснить из состава

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Наир Тикнизян в случае перехода из «Локомотива» смог бы закрыть две позиции в петербургской команде.

«Левоногого своего воспитанника у «Зенита» нет. Даже близко причем. Тикнизян еще чем хорош, он составит конкуренцию Мостовому и при нынешней форме может выбить его из состава.

Если «Зенит» покупал бы Тикнизяна не просто как подмену Дугласу Сантосу, то он при схеме 4-3-3 претендует на место в ту зону, где будет играть человек с русским паспортом», – сказал Аршавин.