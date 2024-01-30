Агент Вендела отреагировал на информацию об опозданиях игрока на тренировки «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро прокомментировал сведения о том, что игрок опаздывает на тренировки, поскольку хочет выступать в Бразилии.
«Все, что написали про Вендела, – большая ложь. Он вернулся вовремя на сбор, а также регулярно тренируется с командой. Он очень сильно мотивирован!» – сказал Рибейро.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Вендел пять раз опаздывал на тренировки «Зенита» на первом сборе этой зимой.
- Игрока этой зимой пытались арендовать с правом выкупа «Ботафого» и «Интернасьонал».