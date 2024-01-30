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    • Агент Вендела отреагировал на информацию об опозданиях игрока на тренировки «Зенита»

    Агент Вендела отреагировал на информацию об опозданиях игрока на тренировки «Зенита»

    Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро прокомментировал сведения о том, что игрок опаздывает на тренировки, поскольку хочет выступать в Бразилии.

    «Все, что написали про Вендела, – большая ложь. Он вернулся вовремя на сбор, а также регулярно тренируется с командой. Он очень сильно мотивирован!» – сказал Рибейро.

    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Вендел пять раз опаздывал на тренировки «Зенита» на первом сборе этой зимой.
    • Игрока этой зимой пытались арендовать с правом выкупа «Ботафого» и «Интернасьонал».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Kduchsisn7
    1706611500
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    ilichkadr
    1706614232
    Тьяго, это ты Карпу выскажи, а лучше набей морду за вранье.
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    СпорЦмен
    1706614962
    Подобные вливы имеют место, под собой быть.
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