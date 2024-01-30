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    Аршавин высмеял трансфер Угальде в «Спартак»

    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход в «Спартак» 21-летнего коста-риканского нападающего Манфреда Угальде.

    «Спартаку» нужен был нападающий. Раз они сделали на него ставку, ну значит, это их выбор. Он должен был за 6 миллионов евро поехать, а «Спартак» за 13 взял (смеется). «Надбавка за Россию» раньше была в 2 раза дороже, а теперь – в 2,5», – сказал Аршавин.

    • Угальде подписал контракт со «Спартаком» на четыре с половиной года.
    • Форвард в текущем сезоне провел 25 матчей за «Твенте», забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1706602356
    Стыдно за рыл!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706602659
    Очередной неликвид пополнил армию лузеров. Гыгыгы
    Ответить
    Cleaner
    1706602871
    Андрюша, твое мнение - это ТВОИ проблемы.
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    Дубина
    1706603226
    За помойкой своей следи! Сами всяких пЭдр да нин покупаете в трое дороже и все для вас нормально! Хотя бабки государственные можно.
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    nik55
    1706604559
    чипсоед----- твоя голубая помойка всех по дешевке скупает ?
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