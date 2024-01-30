Аршавин высмеял трансфер Угальде в «Спартак»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход в «Спартак» 21-летнего коста-риканского нападающего Манфреда Угальде.
«Спартаку» нужен был нападающий. Раз они сделали на него ставку, ну значит, это их выбор. Он должен был за 6 миллионов евро поехать, а «Спартак» за 13 взял (смеется). «Надбавка за Россию» раньше была в 2 раза дороже, а теперь – в 2,5», – сказал Аршавин.
- Угальде подписал контракт со «Спартаком» на четыре с половиной года.
- Форвард в текущем сезоне провел 25 матчей за «Твенте», забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
- Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.